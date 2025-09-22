ETV Bharat / bharat

केरल में वीसी नियुक्ति विवादः पैनल से CM को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिये ये निर्देश

केरल के राज्यपाल ने दो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की चयन प्रक्रिया से मुख्यमंत्री को बाहर रखने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
ETV Bharat Hindi Team

September 22, 2025

नई दिल्ली: केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की सिफारिश करने वाले पैनल से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को हटाने की मांग की है. इस याचिका पर सुनवाई से पहले उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट का इंतजार करेगा.

राज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की. शीर्ष विधि अधिकारी ने तत्काल सुनवाई का संकेत दिया और पीठ से राज्यपाल की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. वेंकटरमणी ने कहा कि समिति की सिफारिशें प्रस्तुत होने के बाद कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, यह प्रश्न जटिलताएं पैदा कर सकता है.

उन्होंने कहा, "मेरा एक बहुत छोटा सा अनुरोध है. इन आवेदनों को इस मामले में न्यायमूर्ति धूलिया की किसी भी प्रक्रिया में बाधा डालने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. लेकिन बाद में एक अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश ने कुलाधिपति को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बहाल कर दिया."

अटॉर्नी जनरल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल-वीसी विवाद में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के आदेश का हवाला दे रहे थे, जिसमें न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित को नियुक्त किया था. हालांकि, पीठ ने हाल ही में अपने आदेश के एक भाग को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति ललित की अध्यक्षता वाली समिति को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा दी गई वरीयता क्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है.

पीठ ने आगे कहा, "रिपोर्ट आने दीजिए. हम तौर-तरीके तय करेंगे. हम संतुलन बनाएंगे... जिस दिन रिपोर्ट आएगी, हम रिपोर्ट और संशोधित आदेश पर गौर करेंगे." इसके बाद पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया.

क्या है मामलाः

केरल के राज्यपाल ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपतियों की चयन प्रक्रिया से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बाहर रखने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया. राज्यपाल, जो दोनों राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं सोची.

याचिका में दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की पूरी चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की भूमिका पर प्रकाश डाला गया तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष एवं अन्य मामले का हवाला दिया गया, जिसके निर्देश वर्तमान मामले में लागू किए गए हैं.

याचिका में कहा गया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, 1979 की धारा 8 (1) में वहां चयन प्रक्रिया में राज्य के मंत्री की भूमिका का प्रावधान है. राज्यपाल ने कहा, "चूंकि मंत्री पश्चिम बंगाल राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इसलिए इस अदालत ने मुख्यमंत्री को भी उक्त प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है."

बताया कि विश्वविद्यालय अधिनियमों - ए पी जे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश हेतु चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री या राज्य सरकार को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है. याचिका में मांग की गई है कि 18 अगस्त के आदेश में उल्लिखित कुलपतियों के चयन के लिए सीएम की भूमिका को इस अदालत द्वारा संशोधित किया जाए.

18 अगस्त को शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया को दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन के लिए समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था और कहा था कि उनके चयन में मुख्यमंत्री की भूमिका थी. हालांकि, याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की संलिप्तता “किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने मामले का निर्णय करने” के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियमों में निहित एक मानदंड है.

इसे भी पढ़ेंः 'याद रखें...यह केरल है': SFI ने राज्यपाल और कुलपतियों को दी चेतावनी

SUPREME COURTKERALA GOVERNOR RAJENDRA ARLEKARराज्यपाल वीसी विवादVC APPOINTMENT CONTROVERSY

