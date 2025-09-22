ETV Bharat / bharat

केरल में वीसी नियुक्ति विवादः पैनल से CM को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिये ये निर्देश

नई दिल्ली: केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की सिफारिश करने वाले पैनल से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को हटाने की मांग की है. इस याचिका पर सुनवाई से पहले उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट का इंतजार करेगा. राज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की. शीर्ष विधि अधिकारी ने तत्काल सुनवाई का संकेत दिया और पीठ से राज्यपाल की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. वेंकटरमणी ने कहा कि समिति की सिफारिशें प्रस्तुत होने के बाद कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, यह प्रश्न जटिलताएं पैदा कर सकता है. उन्होंने कहा, "मेरा एक बहुत छोटा सा अनुरोध है. इन आवेदनों को इस मामले में न्यायमूर्ति धूलिया की किसी भी प्रक्रिया में बाधा डालने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. लेकिन बाद में एक अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश ने कुलाधिपति को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बहाल कर दिया." अटॉर्नी जनरल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल-वीसी विवाद में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के आदेश का हवाला दे रहे थे, जिसमें न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित को नियुक्त किया था. हालांकि, पीठ ने हाल ही में अपने आदेश के एक भाग को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति ललित की अध्यक्षता वाली समिति को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा दी गई वरीयता क्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है. पीठ ने आगे कहा, "रिपोर्ट आने दीजिए. हम तौर-तरीके तय करेंगे. हम संतुलन बनाएंगे... जिस दिन रिपोर्ट आएगी, हम रिपोर्ट और संशोधित आदेश पर गौर करेंगे." इसके बाद पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया. क्या है मामलाः