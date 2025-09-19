ETV Bharat / bharat

अतिरिक्त AGR मांग को रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena Published : September 19, 2025 at 4:00 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि "कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए", और साथ ही दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की उस याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) की मांग को रद्द करने की मांग की गई है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया, जिसमें न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल थे. दूरसंचार कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि दोनों पक्ष समाधान ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, और उन्होंने स्थगन की मांग की. मेहता ने तर्क दिया कि सरकार और कंपनी समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि सरकार ने वोडाफोन के 50% शेयर खरीद लिए हैं. पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को निर्धारित कर सकती है, और कहा, "दूसरी पीठ द्वारा पारित अंतिम आदेश....हमने वह आदेश देखा है." वकील ने बताया कि पहले मामले के खारिज होने के बाद से तथ्य और परिस्थितियां बदल गई हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए." रोहतगी ने दलील दी कि जिस वजह से वह आज अदालत आए हैं, उसका पुराने मामले से कोई लेना-देना नहीं है. मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया कि कार्यवाही का कोई न कोई अंतिम निष्कर्ष तो होना ही चाहिए. मेहता और रोहतगी ने कहा कि वे अदालत को समझाने में सफल होंगे और उन्होंने अगले सप्ताह तक के लिए स्थगन का अनुरोध किया.