अतिरिक्त AGR मांग को रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
दूरसंचार प्रमुख वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
By Sumit Saxena
Published : September 19, 2025 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि "कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए", और साथ ही दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की उस याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) की मांग को रद्द करने की मांग की गई है.
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया, जिसमें न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल थे.
दूरसंचार कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि दोनों पक्ष समाधान ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, और उन्होंने स्थगन की मांग की.
मेहता ने तर्क दिया कि सरकार और कंपनी समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि सरकार ने वोडाफोन के 50% शेयर खरीद लिए हैं.
पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को निर्धारित कर सकती है, और कहा, "दूसरी पीठ द्वारा पारित अंतिम आदेश....हमने वह आदेश देखा है."
वकील ने बताया कि पहले मामले के खारिज होने के बाद से तथ्य और परिस्थितियां बदल गई हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए."
रोहतगी ने दलील दी कि जिस वजह से वह आज अदालत आए हैं, उसका पुराने मामले से कोई लेना-देना नहीं है. मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया कि कार्यवाही का कोई न कोई अंतिम निष्कर्ष तो होना ही चाहिए. मेहता और रोहतगी ने कहा कि वे अदालत को समझाने में सफल होंगे और उन्होंने अगले सप्ताह तक के लिए स्थगन का अनुरोध किया.
मेहता ने कहा कि भारत सरकार ने भी 50% इक्विटी निवेश की है और वह भी एक हितधारक है, और आपके न्यायालय की मंजूरी के अधीन, कुछ समाधान निकाला जा सकता है.
पीठ को बताया गया कि दूरसंचार कंपनी को सरकार को लाइसेंस शुल्क देना होता है और इसकी गणना सकल राजस्व के आधार पर की जाती है. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए निर्धारित कर दी.
दूरसंचार कंपनी ने 8 सितंबर को एक नई याचिका दायर कर दूरसंचार विभाग (DoT) को 3 फरवरी, 2020 के 'कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों' के बाद वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए सभी एजीआर बकाया का व्यापक रूप से पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने का निर्देश देने की मांग की.
इस साल की शुरुआत में, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए, शीर्ष अदालत ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उनके द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में कथित त्रुटियों को सुधारने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.
शीर्ष अदालत ने 2021 के आदेश की समीक्षा की मांग वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. जुलाई, 2021 में शीर्ष अदालत ने एजीआर बकाया की गणना में कथित त्रुटियों को सुधारने की मांग वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
दूरसंचार कम्पनियों ने तर्क दिया था कि गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए तथा प्रविष्टियों के दोहराव के मामले भी सामने आए थे. सितंबर 2020 में, शीर्ष अदालत ने एजीआर से संबंधित बकाया 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए सरकार को अपनी बकाया राशि चुकाने के लिए 10 साल की समय सीमा तय की थी.
