ETV Bharat / bharat

रूसी महिला और उनकी बेटियों को वापस भेजने मामले में SC का हस्तक्षेप करने से इनकार, गुफा में मिली थी

पीठ ने इजराइली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन को फटकार लगायी, जिन्होंने दोनों बेटियों का पिता होने का दावा किया था.

Supreme Court
कर्नाटक की गुफा में मिली रूसी महिला व अन्य. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By Sumit Saxena

Published : October 6, 2025 at 7:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के गोकर्ण स्थित एक गुफा में बिना किसी वैध दस्तावेज की मिली एक रूसी महिला और उसके बच्चों को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सोमवार 6 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की.

पीठ ने इजराइली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन को फटकार लगायी, जिन्होंने दोनों बेटियों का पिता होने का दावा किया था. पीठ ने कहा कि यह देश एक स्वर्ग बन गया है, और कहा कि कोई भी यहां आता है और रहता है. पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से भी कई सवाल पूछे और याचिका को "प्रचार हित याचिका" करार दिया.

पीठ ने वकील से पूछा, "कृपया हमें कोई आधिकारिक दस्तावेज दिखाएं जिससे साबित हो कि आपको पिता घोषित किया गया है. हम आपको निर्वासित करने का आदेश क्यों न दें? जब आपके बच्चे गुफा में रह रहे थे, तब आप गोवा में क्या कर रहे थे?" यह भांपते हुए कि पीठ इस याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है, वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया.

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रूसी महिला और उसकी बेटियों को स्वदेश वापस भेजने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था. कथित तौर पर पैसे खत्म हो जाने के बाद महिला और बच्चों को गोकर्ण के पास एक गुफा में रहते हुए पाया गया था.

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि अपने बच्चों का पता न लगने पर उसने पिछले साल गोवा के पणजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने महिला और बेटियों को स्वदेश भेजने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. रूसी वाणिज्य दूतावास ने कुटीना और उसकी दोनों बेटियों के लिए आपातकालीन यात्रा दस्तावेज जारी किए थे, क्योंकि उसने जल्द से जल्द रूस लौटने की इच्छा जताई थी.

बता दें कि रूसी नागरिक नीना कुटीना और उनके दो बच्चे 11 जुलाई को गोकर्ण के पास रामतीर्थ पहाड़ियों की एक गुफा में पाए गए थे. अधिकारियों का दावा था कि तीनों बिना किसी वैध दस्तावेज के लगभग दो महीने से गुफा में रह रहे थे.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIAN WOMANRUSSIAN WOMAN FOUND IN CAVEKARNATAKA RUSSIAN WOMANकर्नाटक गुफा में रुसी महिलाSUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.