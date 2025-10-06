ETV Bharat / bharat

रूसी महिला और उनकी बेटियों को वापस भेजने मामले में SC का हस्तक्षेप करने से इनकार, गुफा में मिली थी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के गोकर्ण स्थित एक गुफा में बिना किसी वैध दस्तावेज की मिली एक रूसी महिला और उसके बच्चों को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सोमवार 6 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की.

पीठ ने इजराइली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन को फटकार लगायी, जिन्होंने दोनों बेटियों का पिता होने का दावा किया था. पीठ ने कहा कि यह देश एक स्वर्ग बन गया है, और कहा कि कोई भी यहां आता है और रहता है. पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से भी कई सवाल पूछे और याचिका को "प्रचार हित याचिका" करार दिया.

पीठ ने वकील से पूछा, "कृपया हमें कोई आधिकारिक दस्तावेज दिखाएं जिससे साबित हो कि आपको पिता घोषित किया गया है. हम आपको निर्वासित करने का आदेश क्यों न दें? जब आपके बच्चे गुफा में रह रहे थे, तब आप गोवा में क्या कर रहे थे?" यह भांपते हुए कि पीठ इस याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है, वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया.

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रूसी महिला और उसकी बेटियों को स्वदेश वापस भेजने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था. कथित तौर पर पैसे खत्म हो जाने के बाद महिला और बच्चों को गोकर्ण के पास एक गुफा में रहते हुए पाया गया था.