नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ी, SC ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज की

Published : October 13, 2025 at 4:00 PM IST | Updated : October 13, 2025 at 4:13 PM IST

नई दिल्ली: लोक गायिका और एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला था, जिस पर लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. क्या कहा कोर्ट नेः यह मामला न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कुलदीप बिश्नोई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने कहा कि इस समय वह "विद्रोह के आरोप" (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने) के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर रही है. पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है. पीठ ने कहा, "यह केवल मामले को रद्द करने की अस्वीकृति है. जाओ और मुकदमे का सामना करो."

