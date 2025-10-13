ETV Bharat / bharat

नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ी, SC ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज की

नेहा ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायतकर्ता द्वारा अपने खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती दी थी.

नेहा सिंह राठौर.
October 13, 2025

October 13, 2025

नई दिल्ली: लोक गायिका और एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला था, जिस पर लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

क्या कहा कोर्ट नेः

यह मामला न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कुलदीप बिश्नोई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने कहा कि इस समय वह "विद्रोह के आरोप" (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने) के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर रही है. पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है. पीठ ने कहा, "यह केवल मामले को रद्द करने की अस्वीकृति है. जाओ और मुकदमे का सामना करो."

सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा मामलाः

पीठ ने उन्हें आरोप तय करते समय मुद्दे उठाने की भी स्वतंत्रता दी. याचिकाकर्ता ने 19 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था. उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उन्हें 26 सितंबर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था.

नेहा पर दर्ज FIR में क्या हैः

एफआईआर में राठौड़ पर एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने और देश की एकता को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता ने राठौर पर "धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने की बार-बार कोशिश" करने का आरोप लगाया था.

