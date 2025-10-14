ETV Bharat / bharat

कांग्रेस MLA नंजेगौड़ा की विधायकी को रद्द करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें कोलार के मालूर से कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा का चुनाव रद्द किया गया था.

Malur MLA
कर्नाटक के मालूर से विधायक नंजेगौड़ा के चुनाव को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी. इसमें कोलार जिले के मालूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा का चुनाव रद्द कर दिया गया था.

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ के समक्ष नंजेगौड़ा का प्रतिनिधित्व किया.

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2023 के विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की पुनर्गणना करने को कहा. पीठ ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में परिणाम प्रस्तुत करने को कहा.

सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय ने सात मुद्दे बनाए, लेकिन एक पर भी फैसला नहीं सुनाया.

प्रतिवेदन सुनने के बाद, पीठ ने सितंबर में पारित उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर असफल भाजपा उम्मीदवार को नोटिस जारी करने का फैसला किया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा: "इस बीच, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश का क्रियान्वयन, जहां तक उसने अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द किया था, स्थगित रहेगा..."

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बने रहेंगे. शीर्ष अदालत ने कहा, "हालांकि, भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह पुनर्गणना के संबंध में निर्देशों का पालन करे और परिणाम एक सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे. पुनर्गणना के परिणाम इस न्यायालय की अनुमति के बिना प्रकट नहीं किए जाएंगे."

भाजपा के के.एस. मंजूनाथ गौड़ा ने चुनाव को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का दावा किया.

2023 के चुनाव में, गौड़ा, नंजेगौड़ा से 248 मतों के मामूली अंतर से हार गए. उन्होंने नंजेगौड़ा के चुनाव को रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया. गौड़ा ने मतों की पुनर्गणना और उन्हें निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने के संबंध में भी निर्देश देने की मांग की.

उनकी याचिका स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि पीठासीन अधिकारी के पास रिकॉर्ड न होने के कारण चुनाव का परिणाम संदिग्ध है. गौड़ा ने आरोप लगाया कि नंजेगौड़ा के पक्ष में मतों को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया और उनके पक्ष में मतों को अस्वीकार कर दिया गया.

