कांग्रेस MLA नंजेगौड़ा की विधायकी को रद्द करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कर्नाटक के मालूर से विधायक नंजेगौड़ा के चुनाव को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी. इसमें कोलार जिले के मालूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा का चुनाव रद्द कर दिया गया था. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ के समक्ष नंजेगौड़ा का प्रतिनिधित्व किया. शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2023 के विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की पुनर्गणना करने को कहा. पीठ ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में परिणाम प्रस्तुत करने को कहा. सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय ने सात मुद्दे बनाए, लेकिन एक पर भी फैसला नहीं सुनाया. प्रतिवेदन सुनने के बाद, पीठ ने सितंबर में पारित उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर असफल भाजपा उम्मीदवार को नोटिस जारी करने का फैसला किया.