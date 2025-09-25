हिरासत में मौत, अप्रैल से फरार पुलिसकर्मी, अब क्यों किया सस्पेंशन, SC ने लगाई MP सरकार और CBI को फटकार
'पुलिसकर्मी अप्रैल से फरार, कल क्यों निलंबित', हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को फटकार लगाई
Published : September 25, 2025 at 4:32 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की. इस नाराजगी की वजह ये थी कि हिरासत में मौत के एक मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों को कल 24 सितंबर को निलंबित कर दिया गया. हालांकि वे इस साल अप्रैल से ही फरार चल रहे थे. राज्य सरकार से सवाल करते हुए पीठ ने पूछा, "अधिकारी इतने महीनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं और आप चुप हैं?"
गौर करें तो यह मामला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सीबीआई के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि दोनों अधिकारियों को बुधवार को निलंबित कर दिया गया था.
पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारी अप्रैल से फरार थे, लेकिन उन्हें कल निलंबित कर दिया गया. पीठ ने कहा, "कल क्यों? आप कहते हैं कि वे अप्रैल से फरार हैं. इसका मतलब है कि आप उन्हें बचा रहे हैं। अब यह वास्तव में अवमानना है..."
पीठ ने कहा, "आप अप्रैल से उनकी तलाश कर रहे हैं. आपने उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया? इसका क्या मतलब है? आपके सारे प्रयास दिखावटी हैं..."
सीबीआई के वकील ने दलील दी कि वे पुलिस अधिकारियों के वित्तीय लेनदेन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. पीठ को बताया गया कि राजमार्ग टोल पर पुलिस अधिकारियों के वाहनों पर नजर रखी जा रही है.
केंद्रीय एजेंसी के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की गई है और नकद इनाम की भी घोषणा की गई है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है.
शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां 24 वर्षीय पीड़िता की मां की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं. इसमें शीर्ष अदालत के 15 मई के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था. इसमें मध्य प्रदेश पुलिस से जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया था.
यह आरोप लगाया गया है कि स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की मौत की जांच को प्रभावित करने के अलावा मामले को दबाने की भी कोशिश की.
आज की सुनवाई के दौरान पीठ ने सीबीआई के वकील से पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत सुनवाई के बारे में भी पूछताछ की. पीठ ने कहा, "क्या आपने पीड़िता की ओर से पेश हुए वकील से बात की है? क्या राज्य सरकार अग्रिम जमानत में शामिल नहीं थी? सरकारी वकील ने क्या सलाह दी थी? वे उसे गिरफ्तार कर सकते थे."
पीठ ने कहा कि यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है, और कहा, "अधिकारी इतने महीनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं और आप चुप हैं?"
शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है और प्रतिवादियों को कल उसके समक्ष पेश होने को कहा.
पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, "ऐसा कोई आदेश नहीं था कि केवल सीबीआई ही गिरफ्तारी कर सकती है. अगर आपकी सरकार का कोई अधिकारी इसमें शामिल है, तो आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते."
प्रतिवेदन सुनने के बाद, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की और राज्य सरकार तथा गृह सचिव की ओर से पेश हुए वकीलों से स्पष्टीकरण देने को कहा.
मंगलवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में 24 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में हुई मौत के लिए कथित रूप से जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर सीबीआई की आलोचना की थी.
शीर्ष न्यायालय ने मृतक की मां द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें इस साल मई में पारित एक आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. इसमें घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को एक महीने के भीतर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था.
मई में, सर्वोच्च न्यायालय ने देवा की मां और चाची हंसुरा बाई और शालिनी पारधी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया था. इसमें ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 20 दिसंबर, 2024 को पारित फैसले को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने हिरासत में हुई मौत की जांच किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और हिरासत में हुई यातना के एकमात्र चश्मदीद गवाह, गंगाराम पारधी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश भी दिया था.
24 वर्षीय देवा पारधी और उसके चाचा को 14 जुलाई, 2024 को पुलिस अधिकारियों ने उनके विवाह समारोह से जबरन उठा लिया था और दावा किया था कि वे एक चोरी के मामले में शामिल हैं. उनके चाचा, गंगाराम पारधी, जो एकमात्र चश्मदीद गवाह थे, ने कहा कि देवा को एक ऐसे पुलिस थाने में लगातार हिरासत में यातनाएं दी गईं, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे: उन्हें रस्सियों से पीटा गया. रस्सी से बांधा गया और छत से उल्टा लटका दिया गया. उनका दम घोंटने की कोशिश में बार-बार पानी डाला गया. उनके चाचा ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी उनमें मौत का डर पैदा करना चाहते थे, ताकि उनसे जबरदस्ती कबूल करवाया जा सके, और उन्होंने उन्हें लगभग तीन घंटे तक यातनाएं दीं.
पारधी यातना सहन नहीं कर सके और पुलिसकर्मियों के सामने ही दम तोड़ दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी और उसे तत्काल मामला दर्ज करने तथा घटना के लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया.
