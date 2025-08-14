ETV Bharat / bharat

बंगाली भाषी प्रवासी कामगारों की 'हिरासत' संबंधी याचिका पर SC, 'अगर किसी अवैध व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया, तो वह गायब हो जाएगा...'

सुप्रीम कोर्ट बंगाली भाषा के कामगारों के मामले की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 25 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा.

By Sumit Saxena

Published : August 14, 2025 at 2:05 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा, "मान लीजिए कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में आ गया है, तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए? अगर उसे हिरासत में नहीं लिया गया, तो वह गायब हो जाएगा...". साथ ही कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बंगाली भाषी प्रवासी कामगारों को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिया जा रहा है.

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि वह हिरासत के संबंध में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की इच्छुक नहीं है. पीठ ने कहा कि किसी भी आदेश के परिणाम होंगे, विशेषकर उन लोगों के संबंध में जो वास्तव में सीमा पार से आए हैं.

पीठ ने कहा कि वह इस जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि विदेशियों के अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने का खतरा है. "मान लीजिए कोई अवैध रूप से भारत में आ गया है, तो उस स्थिति से कैसे निपटें? अगर उसे हिरासत में नहीं लिया गया, तो वह गायब हो जाएगा."

पीठ ने कहा, वास्तविक श्रमिकों के लिए कुछ तंत्र की आवश्यकता है...”. पीठ ने कहा, “कोई भी मूल राज्य किसी प्रकार का कार्ड जारी कर सकता है... और स्थानीय पुलिस इसे आजीविका के लिए आने के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है...”.

पीठ ने कहा कि जिन राज्यों में ये प्रवासी श्रमिक काम कर रहे हैं, उन्हें उनके मूल राज्य से उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में पूछताछ करने का अधिकार है, लेकिन समस्या अंतराल में है. पीठ ने कहा, "यदि हम कोई अंतरिम आदेश पारित करते हैं, तो इसके परिणाम होंगे, विशेषकर उन लोगों पर जो अवैध रूप से सीमा पार से आए हैं और जिन्हें कानून के तहत निर्वासित करने की आवश्यकता है."

पीठ ने याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वह केंद्र और नौ राज्यों - ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से जवाब के लिए कुछ समय तक इंतजार करें.

भूषण ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के आधार पर दावा किया कि राज्यों में अधिकारियों द्वारा लोगों को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे बंगाली भाषा बोलते हैं और उनके पास उस भाषा में दस्तावेज हैं.

भूषण ने कहा कि अधिकारी बंगाली मुसलमानों को यह दावा करते हुए उठा रहे हैं कि वे बांग्लादेशी हैं और जब इसकी पुष्टि हो जाती है तो पता चलता है कि वे भारतीय हैं.

याचिका में मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें संदिग्ध अवैध प्रवासियों के अंतर-राज्यीय सत्यापन और हिरासत को अधिकृत किया गया था.

पीठ ने प्रवासी श्रमिकों के गृह राज्य को आसानी से सत्यापित करने के लिए एक प्रणाली का सुझाव दिया, जिससे उनकी भारतीय स्थिति की पुष्टि करना आसान हो जाएगा. पीठ ने पूछा, "प्रवासी मजदूरों के संबंध में, क्या ऐसे श्रमिकों के मूल स्थान की जांच करने और उसका सत्यापन करने की कोई व्यवस्था नहीं है?"

पीठ ने कहा कि मूल राज्य और जिस राज्य में वे आजीविका कमा रहे हैं, उसके बीच समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी की आवश्यकता है.

वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी सत्यापन के दौरान लोगों को हिरासत में ले रहे हैं इससे बंगाली मुसलमानों में दहशत है. पीठ ने कहा कि श्रमिक पूर्वी भाग से उत्तर में काम करने के लिए आते हैं और नोडल एजेंसी समन्वय कर सकती हैं.

भूषण ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को ऐसे हिरासत केंद्रों में यातनाएं भी दी जा रही हैं, और इस बात पर जोर दिया कि विदेशी अधिनियम भी ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है, भले ही किसी को विदेशी कहा जाए. सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की.

