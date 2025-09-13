ETV Bharat / bharat

देश भर में भिक्षागृहों की स्थिति में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भिक्षागृहों (भिखारियों के लिए बने घरों) में मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने में विफलता न सिर्फ कुप्रशासन है; बल्कि यह सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार का संवैधानिक उल्लंघन है. न्यायालय ने देश भर के भिक्षागृहों में स्थिति में सुधार के लिए कई निर्देश जारी किए हैं.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 13 सितंबर को दिए फैसले में कहा, "सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को अपने नियंत्रण वाले भिक्षागृहों और ऐसे संस्थानों में इसी तरह के सुधारों को संस्थागत रूप देना जरूरी है, ताकि समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के लिए सम्मान के साथ जीवन की संवैधानिक गारंटी सही मायनों में सुरक्षित हो सके."

पीठ ने कहा कि भिक्षागृहों (beggars homes) में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है - इन्हें सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखे जाने के स्थान पर सामाजिक न्याय के स्थान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि ऐसे गृहों में मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने में विफलता न केवल कुप्रशासन है; बल्कि यह सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार का संवैधानिक उल्लंघन भी है. इसलिए, हम देश भर के सभी भिक्षागृहों, जिनमें संबंधित संस्थान भी शामिल हैं, के संबंध में निर्देश जारी करना उचित समझते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेहतर स्थितियां निरंतर बनी रहें.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भिखारियों के लिए आश्रय गृहों की भूमिका पुनर्स्थापना की तरह होनी चाहिए, न कि प्रतिशोध की तरह - पुनर्वास, कौशल निर्माण और समाज में दोबारा शामिल करने का स्थान.

भिक्षागृहों की स्थिति में सुधार के लिए निर्देश

पीठ ने कहा कि 'भिक्षागृह' में रहने वाले सभी लोगों की मासिक स्वास्थ्य जांच एक नामित मेडिकल टीम द्वारा की जानी चाहिए और सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भिक्षागृहों में न्यूनतम स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को तैयार, अधिसूचित और सख्ती से लागू करेंगे.

पीठ ने कहा कि भिखारियों के लिए बने 'भिक्षागृह' में रहने वालों की संख्या उसकी स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि भीड़भाड़ और संक्रामक रोगों के फैलाव को रोका जा सके, और मानव गरिमा के अनुरूप सुरक्षित आवास, वेंटिलेशन और खुले स्थानों तक पहुंच के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे.