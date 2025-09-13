ETV Bharat / bharat

देश भर में भिक्षागृहों की स्थिति में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भिखारियों के लिए भिक्षागृहों की भूमिका पुनर्स्थापना की तरह होनी चाहिए, न कि प्रतिशोध की तरह.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : September 13, 2025 at 5:59 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भिक्षागृहों (भिखारियों के लिए बने घरों) में मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने में विफलता न सिर्फ कुप्रशासन है; बल्कि यह सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार का संवैधानिक उल्लंघन है. न्यायालय ने देश भर के भिक्षागृहों में स्थिति में सुधार के लिए कई निर्देश जारी किए हैं.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 13 सितंबर को दिए फैसले में कहा, "सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को अपने नियंत्रण वाले भिक्षागृहों और ऐसे संस्थानों में इसी तरह के सुधारों को संस्थागत रूप देना जरूरी है, ताकि समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के लिए सम्मान के साथ जीवन की संवैधानिक गारंटी सही मायनों में सुरक्षित हो सके."

पीठ ने कहा कि भिक्षागृहों (beggars homes) में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है - इन्हें सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखे जाने के स्थान पर सामाजिक न्याय के स्थान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि ऐसे गृहों में मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने में विफलता न केवल कुप्रशासन है; बल्कि यह सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार का संवैधानिक उल्लंघन भी है. इसलिए, हम देश भर के सभी भिक्षागृहों, जिनमें संबंधित संस्थान भी शामिल हैं, के संबंध में निर्देश जारी करना उचित समझते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेहतर स्थितियां निरंतर बनी रहें.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भिखारियों के लिए आश्रय गृहों की भूमिका पुनर्स्थापना की तरह होनी चाहिए, न कि प्रतिशोध की तरह - पुनर्वास, कौशल निर्माण और समाज में दोबारा शामिल करने का स्थान.

भिक्षागृहों की स्थिति में सुधार के लिए निर्देश
पीठ ने कहा कि 'भिक्षागृह' में रहने वाले सभी लोगों की मासिक स्वास्थ्य जांच एक नामित मेडिकल टीम द्वारा की जानी चाहिए और सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भिक्षागृहों में न्यूनतम स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को तैयार, अधिसूचित और सख्ती से लागू करेंगे.

पीठ ने कहा कि भिखारियों के लिए बने 'भिक्षागृह' में रहने वालों की संख्या उसकी स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि भीड़भाड़ और संक्रामक रोगों के फैलाव को रोका जा सके, और मानव गरिमा के अनुरूप सुरक्षित आवास, वेंटिलेशन और खुले स्थानों तक पहुंच के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे.

पीठ ने भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए एक आहार विशेषज्ञ को निर्देश जारी किए और कहा, "सभी भिक्षागृहों में कौशल विकास और भिखारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना या विस्तार किया जाएगा."

पीठ ने भिखारियों के लिए कानूनी सहायता और जागरूकता के संबंध में भी निर्देश जारी किए और कहा, "जहां महिलाओं या बच्चों को ऐसे घरों में रखा जाता है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गोपनीयता, सुरक्षा और बच्चों की देखभाल, शिक्षा और परामर्श तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अलग सुविधाएं प्रदान करेंगे."

पीठ ने कहा कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भिखारियों के आश्रय गृहों के लिए एक निगरानी समिति गठित करेगा, जिसमें समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, जन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वतंत्र नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे. पीठ ने कहा, "ऐसे हर मामले में जहां किसी भिखारी की मृत्यु लापरवाही, बुनियादी सुविधाओं की कमी या समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान न करने के कारण हुई हो, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मृतक के करीबी परिजन को उचित मुआवजा देगा." साथ ही, पीठ ने यह भी कहा कि इन सभी निर्देशों का छह महीने के भीतर पालन किया जाना चाहिए.

वर्तमान मामला दिल्ली के लामपुर (नरेला) स्थित भिक्षागृह में हुई एक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उत्पन्न हुआ है, जहां पीने और खाना पकाने के दूषित पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण निवासियों में हैजा और आंत्रशोथ (गैस्ट्रोएंटेराइटिस) फैल गया. इस प्रकोप के कारण कई मौतें हुईं और व्यापक रूप से बीमारियां फैलीं, जिससे भिक्षागृह के भीतर स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में गंभीर खामियां उजागर हुईं.

इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें जवाबदेही, व्यवस्थागत सुधार और इन अत्यधिक असुरक्षित व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा की मागं की गई है.

