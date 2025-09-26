ETV Bharat / bharat

तिरुपति प्रसादम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, क्या है मामला

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में प्रसाद तैयार करने में इस्तेमाल किए जा रहे "मिलावटी घी" की जांच करते समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया था. सीजेआआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई निदेशक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जब पूरी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जा रही थी, तो एसआईटी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को जांच सौंपने में कुछ भी गलत नहीं है. पीठ ने पूछा, "यदि एसआईटी किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है?"

उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष के वकील, जो सीबीआई द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादी हैं, ने पीठ के समक्ष दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट किया गया था कि एसआईटी में सीबीआई के दो अधिकारी, राज्य पुलिस के दो अधिकारी और एफएसएसएआई का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होना चाहिए. वकील ने कहा कि यह स्पष्ट है कि किसी और को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता.

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "क्या एसआईटी ने जांच की निगरानी समाप्त कर दी है? वह केवल एक जांच अधिकारी की नियुक्ति कर रही है, जो उनके नियंत्रण में काम कर रहा है." प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि उक्त अधिकारी एक जांच अधिकारी की भूमिका निभा रहा है और उसके मुवक्किल को बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी को परेशान किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है. इस पर, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आप शिकायत दर्ज कराएं." सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सीबीआई निदेशक ने एसआईटी के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया. पीठ को बताया गया कि यह अधिकारी, यानी जांच अधिकारी (आईओ), "सिर्फ रिकॉर्ड रखने वाला" था और सीबीआई निदेशक ने उसे काम जारी रखने की अनुमति दे दी थी.