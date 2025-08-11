ETV Bharat / bharat

जज के खिलाफ टिप्पणी के लिए वादी और वकील को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश, जानें पूरा मामला - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के जज के खिलाफ टिप्पणी को लेकर वादी और वकील दोनों को अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है.

SC directs litigant, lawyer to tender unconditional apology for remarks against Telangana HC judge
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 6:46 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वादी और उसके वकील को तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया, जिनके खिलाफ उन्होंने 'घृणित आरोप' लगाए थे. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह 'परेशान करने वाली प्रवृत्ति' है जहां वकील और वादी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ ने संविधान पीठ के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने के लिए वादी और वकील दोनों को अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है. तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक हालिया फैसले का हवाला देते हुए, सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह ऐसी स्थितियों में दंडात्मक कार्रवाई के बजाय माफी स्वीकार करने के पक्ष में है. पीठ ने कहा, "समझदारी दंड देने के बजाय क्षमा करने में निहित है."

सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोप अवमानना के दायरे में आते हैं और उन्हें माफ नहीं किया जा सकता. अवमानना नोटिस पर पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बिना शर्त माफी मांगी.

पीठ ने कहा कि वह न्यायाधीशों को कठघरे में खड़ा करने और किसी भी वादी को ऐसे आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे सकती. सीजेआई ने कहा, "उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान सम्मान और छूट प्राप्त है." हेगड़े ने उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया जिनमें ये बयान दिए गए थे.

पीठ ने कहा कि इस तरह का आचरण 'परेशान करने वाली प्रवृत्ति' बन गया है, जहां वकील और वादी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं.

पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहले से निपटाए गए मामले को फिर से खोलने और एक सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, साथ ही याचिकाकर्ता को न्यायाधीश के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने का आदेश भी दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे कि माफी स्वीकार की जाए या नहीं.

यह मामला एन पेड्डी राजू द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात और अनुचित कार्य का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को पेड्डी राजू, उनके एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और अन्य संबंधित वकीलों को अवमानना नोटिस जारी किया था और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. शीर्ष न्यायालय ने कहा, "हम न्यायाधीशों को कठघरे में खड़ा होने और किसी भी वादी को न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे सकते. यहां हम वकीलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे."

सुप्रीम कोर्ट राजू द्वारा वकील के माध्यम से दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

पीठ ने याचिकाकर्ता और उसके वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया और याचिका वापस लेने का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया. पीठ ने कहा कि वह किसी भी वादी को न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे सकती. पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं. पीठ ने कहा, "यह माना गया है कि केवल वादी ही नहीं, बल्कि हस्ताक्षर करने वाला वकील भी न्यायालय की अवमानना का दोषी है."

