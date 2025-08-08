नई दिल्ली: न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस ही रोस्टर के मास्टर हैं. इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज को क्रिमिनल केस के हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया.

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने 4 अगस्त के आदेश में दिए गए उस निर्देश को हटा दिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार "उनके पद छोड़ने तक" की आपराधिक मामलों की सुनवाई वाली सूची से हटा दिया था.

यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई द्वारा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ को न्यायाधीश के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणियों पर पुनर्विचार करने के लिए लिखे गए पत्र के बाद दिया गया.

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस मामले में आदेश सुनाते हुए कहा: "उच्च न्यायालय अलग द्वीप नहीं हैं जिन्हें इस संस्था से अलग किया जा सके और हम दोहराते हैं कि हमने अपने आदेश (4 अगस्त) में जो कुछ भी कहा था, वह यह सुनिश्चित करने के लिए था कि न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार समग्र रूप से इस देश के लोगों के मन में उच्च बने रहें. क्योंकि यह विश्वास को मजबूत करने में बहुत मददगार होगा..."

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने कहा कि यह संबंधित न्यायाधीश द्वारा कानूनी बिंदुओं या तथ्यों को समझने में की गई भूल या भूल का मामला नहीं है. पीठ ने कहा, "हम न्याय के हित में और संस्था के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए उचित निर्देश जारी करने के लिए चिंतित थे."

पीठ ने कहा कि इस देश में वादी न्याय पाने के लिए विभिन्न न्यायालयों का रुख करते हैं. पीठ ने कहा, "इस देश में 90% वादियों के लिए, उच्च न्यायालय न्याय का अंतिम न्यायालय है. केवल बाकी 10 फीसदी ही सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं. न्यायालय आने वाले वादी यह अपेक्षा करते हैं कि न्याय प्रणाली कानून के अनुसार कार्य करे और उन्हें बेतुके या तर्कहीन आदेश न मिलें."

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा: "चूंकि मुख्य न्यायाधीश गवई द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किया गया है और उसका सम्मान करते हुए, हम क्रमशः अनुच्छेद 25 और 26 (4 अगस्त के आदेश से) हटाते हैं."

पीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि वह अनुच्छेदों को हटा रही है, "हम अब इस मामले को देखने का काम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ते हैं. हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के स्वामी हैं. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारे निर्देश उच्च न्यायालय की प्रशासनिक शक्ति में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे."

पीठ ने कहा, "जब मामले कानून के शासन को प्रभावित करने वाली संस्थागत चिंताओं को उठाते हैं, तो यह न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हो सकता है..."

पीठ ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में उसे किसी भी उच्च न्यायालय से ऐसे विकृत और अन्यायपूर्ण आदेशों का सामना न करना पड़े. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "उच्च न्यायालय का प्रयास क़ानून के शासन को स्थापित करना है. साथ ही संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखना होना चाहिए. यदि न्यायालय के भीतर ही कानून के शासन को बनाए नहीं रखा गया या संरक्षित नहीं किया गया, तो यह देश में संपूर्ण न्याय वितरण प्रणाली का अंत होगा."

पीठ ने कहा कि किसी भी स्तर के न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे कुशलतापूर्वक कार्य करें, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें और हमेशा संवैधानिक हितों को पूरा करने का प्रयास करें. पीठ ने मामले को बंद करते हुए अपनी रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया.

गौर करें तो 4 अगस्त के आदेश से हटाए गए पैराग्राफ में कहा गया था, "मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के एक अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ एक खंडपीठ में बैठाएंगे. हम आगे निर्देश देते हैं कि संबंधित न्यायाधीश को उनके पद छोड़ने तक कोई आपराधिक निर्णय वाले केस के लिए एसाइन नहीं किया जाएगा. अगर किसी समय उन्हें एकल न्यायाधीश के रूप में बैठाया भी जाता है, तो उन्हें कोई आपराधिक निर्णय करने वाले केस नहीं दिए जाएंगे."

"पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि यह आदेश इस न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में हमारे कार्यकाल में अब तक देखे गए सबसे खराब और सबसे त्रुटिपूर्ण आदेशों में से एक है."

पीठ ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश ने न केवल खुद को एक दयनीय स्थिति में पहुंचाया है, बल्कि न्याय का भी मजाक उड़ाया है. शीर्ष न्यायालय ने कहा, "हम यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय के स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है."

उच्च न्यायालय ने यह आदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. इसमें मेसर्स शिखर केमिकल्स द्वारा वाणिज्यिक लेनदेन के एक मामले में समन आदेश को रद करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया गया था.

इस मामले में, शिकायतकर्ता (ललिता टेक्सटाइल्स) ने शिखर केमिकल्स को 52.34 लाख रुपये मूल्य का धागा वितरित किया. इसमें से 47.75 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था. हालांकि, बाकी राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है. शिकायतकर्ता ने बाकी राशि की वसूली के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई.

मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद आवेदक के खिलाफ समन जारी किया. कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया. यह तर्क देते हुए कि विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का था. उच्च न्यायालय ने आवेदक की याचिका खारिज कर दी.

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के रुख को "चौंकाने वाला" करार दिया और कहा, "आलोचना आदेश के पैरा 12 में निहित टिप्पणियों को पढ़ना सभी के लिए अत्यंत दुखद दिन है."