आदिवासी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाने वाले प्रावधान पर SC का रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाने से मना कर दिया, जो आदिवासी ज़मीनों को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाता था.
By Sumit Saxena
Published : September 15, 2025 at 11:05 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो आदिवासी ज़मीनों को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाता था.
संशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 3ई, जिसमें लिखा है: "अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र में किसी भी भूमि को वक्फ के रूप में घोषित करने पर रोक - इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से संबंधित कोई भी भूमि वक्फ संपत्ति घोषित या समझी नहीं जाएगी."
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि सामान्य रूप से अनुसूचित जनजातियां और विशेष रूप से देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जिन पर संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियां लागू होती हैं, समाज के सबसे हाशिए पर और कमजोर वर्गों में से एक हैं और उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है.
पीठ ने कहा कि पांचवीं अनुसूची स्वयं राज्यपाल को ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बीच भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध या प्रतिबन्ध लगाने सहित अन्य नियम बनाने का अधिकार देती है.
पीठ ने कहा कि यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जेपीसी ने पाया कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया.
पीठ ने कहा, "यह भी पाया गया कि इन क्षेत्रों में वक्फ की घोषणा से इन सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है, जिनकी धार्मिक प्रथाएं अलग हैं और जो इस्लामी धर्म के तहत निर्धारित धार्मिक प्रथाओं का पालन नहीं करते हैं."
पीठ ने कहा कि इसलिए, जेपीसी ने टिप्पणी की कि संविधान निर्माताओं द्वारा कल्पित सुरक्षा को हर कीमत पर बरकरार रखा जाना चाहिए.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा. "तदनुसार, हमारा यह सुविचारित मत है कि संशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 3डी जैसे प्रावधान, जिसे हमारे देश के सबसे हाशिए पर और कमज़ोर वर्गों में से एक, यानी अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के घोषित उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका लक्ष्य प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है. इसलिए, ऐसे प्रावधान को प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं कहा जा सकता ताकि वह यथावत बना रहे."
