ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश, 2031 में CJI बनेंगे जस्टिस पंचोली - SC COLLEGIUM

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को शीर्ष न्यायालय के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.

SC collegium recommends Justice Alok Aradhe Justice Vipul Pancholi for elevation to top court judge
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दोनों न्यायाधीशों को शीर्ष न्यायालय के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की.

सीजेआई की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों के कॉलेजियम में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं. सोमवार को कॉलेजियम की बैठक के बाद सिफारिश प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.

जस्टिस पंचोली मई 2031 में जस्टिस जॉयमाल्या बागची के सेवानिवृत्त होने के बाद 16 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद के साथ कार्य करेगा.

जस्टिस पंचोली का संक्षिप्त परिचय
जस्टिस पंचोली का जन्म 28 मई, 1968 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था. उन्होंने सितंबर 1991 में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और गुजरात उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की. जुलाई 2023 में उनका ट्रांसफर पटना हाईकोर्ट में हुआ, जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. जुलाई 2025 में उन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो वह 27 मई, 2033 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होंगे.

जस्टिस आलोक अराधे का परिचय
जस्टिस आलोक अराधे वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं. उनका जन्म 13 अप्रैल, 1964 को रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुआ था. जस्टिस आलोक अराधे को 29 दिसंबर, 2009 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. वह तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं. जस्टिस अराधे कर्नाटक उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं. वह कर्नाटक उच्च न्यायालय और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें- कौन होता है 'अमिकस क्यूरी': सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में 'पारिस्थितिक असंतुलन' मामले में नियुक्त करने का किया फैसला

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दोनों न्यायाधीशों को शीर्ष न्यायालय के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की.

सीजेआई की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों के कॉलेजियम में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं. सोमवार को कॉलेजियम की बैठक के बाद सिफारिश प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.

जस्टिस पंचोली मई 2031 में जस्टिस जॉयमाल्या बागची के सेवानिवृत्त होने के बाद 16 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद के साथ कार्य करेगा.

जस्टिस पंचोली का संक्षिप्त परिचय
जस्टिस पंचोली का जन्म 28 मई, 1968 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था. उन्होंने सितंबर 1991 में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और गुजरात उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की. जुलाई 2023 में उनका ट्रांसफर पटना हाईकोर्ट में हुआ, जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. जुलाई 2025 में उन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो वह 27 मई, 2033 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होंगे.

जस्टिस आलोक अराधे का परिचय
जस्टिस आलोक अराधे वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं. उनका जन्म 13 अप्रैल, 1964 को रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुआ था. जस्टिस आलोक अराधे को 29 दिसंबर, 2009 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. वह तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं. जस्टिस अराधे कर्नाटक उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं. वह कर्नाटक उच्च न्यायालय और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें- कौन होता है 'अमिकस क्यूरी': सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में 'पारिस्थितिक असंतुलन' मामले में नियुक्त करने का किया फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

JUSTICE ALOK ARADHEJUSTICE VIPUL PANCHOLI ELEVATIONJUSTICE VIPUL PANCHOLI SC JUDGESC COLLEGIUM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.