अमेरिका में H-1B वीजा के लिए देने होंगे 90 लाख, सौरभ भारद्वाज बोले- ये मोदी जी का कमाल

सौरभ भारद्वाज ने H-1B वीजा के लिए बढ़ी फीस पर मोदी सरकार पर तंज कसा है.

SAURABH BHARDWAJ ON H1 B VISA
H-1B वीज़ा की बढ़ी फीस, सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के चर्चा के बीच आज एक बड़ी खबर ने हिंदुस्तानियों को चौंका दिया है. अमेरिका में काम करने के लिए जरूरी H-1B वीजा के लिए अब भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी.

दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बदलाव की घोषणा की है. जिसके मुताबिक अब H-1B वीजा के लिए 100,000 डॉलर यानी 88 लाख रुपये से ज्यादा की फीस चुकानी होगी. करीब 90 लाख रुपये की रकम उन कंपनियों का खर्चा बढ़ा सकती है जो भारत से प्रोफेशनल्स को अमेरिका काम के लिए बुलाती हैं. सरकारी आंकड़ों की मानें तो पिछले साल H-1B वीजा पाने वालों में भारतीय करीब 71 फीसदी रहे.

अमेरिका के इस कदम पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा "भारत के करीब 71% लोग हैं जो H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करते हैं... डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कीमत 1 लाख डॉलर बनाई है जो करीब 90 लाख रुपए बनती है,यह इसलिए ताकि कोई भी कंपनी आसानी से किसी भारतीय को H-1B वीज़ा पर हायर न कर सके..."

सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा ट्रंप ने ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि हिंदुस्तानियों को अमेरिकी कंपनियों में काम ना मिल सके. सौरभ भारद्वाज ने कटाक्ष किया कि मोदी जी ने देश को विश्वगुरू बना दिया जिसके बाद ट्रंप अमेरिका से भारतीयों को वापस भेज रहे हैं ताकि वो अमृत काल देख सके.

ट्रंप ने बढ़ाई फीस, भारतीयों पर क्या असर
ये तो तय है कि अब अमेरिका में काम करने का सपना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है.अब तक H-1B वीजा के लिए एक से आठ लाख रुपये तक की सालाना फीस चुकानी पड़ती थी, जो अब 10 गुना बढ़कर 89 से 90 लाख के करीब हो जाएगी.जो एक बड़ा झटका साबित हो सकता है.

H-1B वीजा के नियमों से भारतीयों पर इसका गहर असर हो सकता है. इस फैसले के बाद H-1B वीजा होल्डर अमेरिका में गैर-इमिग्रेंट वर्कर के तौर पर सीधे एंट्री नहीं ले सकेंगे. इस फीस के बढ़ने के बाद कंपनियों पर खर्चा ज्यादा आएगा ऐसे में भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा.

आईटी सेक्टर को बड़ा झटका
दरअसल अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स की नियुक्ति अधिकतर आईटी सेक्टर में होती है इसके बाद हेल्थ सेक्टर व अन्य सेक्टर में भी भारतीय काम के लिए H1-B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं. अमेरिका आईटी प्रोफेशनल्स के लिए भारत और चीन पर काफी हद तक डिपेंड करता हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम को उस फैसले के रूप में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर अमेरिकी नागिरकों की नौकरी नहीं खाने देंगे.

