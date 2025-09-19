भारत-पाक संघर्ष की स्थिति में सऊदी अरब शायद हस्तक्षेप नहीं करेगा: पूर्व राजदूत मीरा शंकर
भारत-पाकिस्तान संघर्ष के हालात होने पर सऊदी अरब शायद हस्तक्षेप नहीं करेगा. उक्त बातें पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने ईटीवी भारत से बातचीच में कहीं
September 19, 2025
September 19, 2025
संतु दास
नई दिल्ली: संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में सऊदी अरब शायद हस्तक्षेप नहीं करेगा.
उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच पारंपरिक रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देता है.
उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुधवार को रियाद में समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा. यह पहली बार नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हों.
सऊदी अरब और पाकिस्तान द्वारा किए गए समझौतों पर एक नज़र
- 1951 में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने द्विपक्षीय सहयोग की नींव रखी. 1979 में, पाकिस्तान ने मक्का की घेराबंदी के दौरान सऊदी विशेष बलों की मदद की थी और घेराबंदी के तुरंत बाद पवित्र स्थानों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब में लगभग 15,000 सैनिक भेजे थे.
- 1979 में, सऊदी अरब में पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ी को तैनात करने के लिए एक प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. सऊदी अरब को हथियारों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रक्षा संबंधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए समझौते को संशोधित किया गया है.
- 1982 में, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए सऊदी-पाकिस्तान सशस्त्र बल संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. इससे किंगडम में लगभग 15,000 पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ.
- रक्षा सहयोग के विस्तार, सुरक्षा और खुफिया मामलों पर खुफिया जानकारी साझा करने और अपराधों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस सैन्य साझेदारी को 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान अधिक महत्व मिला, जब पाकिस्तान ने संभावित इराकी आक्रमण से सऊदी अरब की रक्षा के लिए सैनिक भेजे.
- 2017 में, सऊदी अरब ने सेवानिवृत्त पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ को सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन (IMCTC) के कमांडर और प्रमुख सलाहकार के रूप में चुना.
- इस वर्ष फरवरी में रियाद में संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक में प्रशिक्षण और आदान-प्रदान को बढ़ाने का संकल्प लिया गया.
पूर्व राजदूत का दृष्टिकोण
ईटीवी भारत से बात करते हुए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते' पर एक सवाल के जवाब में, पूर्व राजदूत ने कहा, "यह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देता है.
पाकिस्तान द्वारा यमन में लड़ने के लिए सेना भेजने से इनकार करने के कारण इसमें कुछ व्यवधान आया था. लेकिन, कतर में इज़राइली कार्रवाई, जिसमें बातचीत के लिए वहां मौजूद हमास नेताओं को निशाना बनाया गया, ने इसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है. क्योंकि, सभी खाड़ी देश इस बात से चिंतित हैं कि इजराइल कानून को अपने हाथ में ले रहा है और जिस भी देश पर हमला करना चाहता है, उस पर हमला कर रहा है."
उन्होंने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका, जो खाड़ी देशों को सुरक्षा प्रदान करता था, अब विश्वसनीय नहीं रहा. इस स्थिति में, क्योंकि वह पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान के साथ समझौता इजराइल के लिए भी एक निवारक उपाय है."
पूर्व राजदूत ने आगे कहा, "समझौते में कहा गया है कि हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा. इसलिए, यह भविष्य में सऊदी के खिलाफ किसी भी संभावित इजरायली कार्रवाई को रोकने के लिए है."
शंकर ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में सऊदी शायद हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उनका भारत के साथ बहुत मजबूत व्यापार है. खाड़ी देशों के लिए भारत भविष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार होगा." हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि सऊदी अरब रक्षा उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान को धन मुहैया करा सकता है.
पूर्व राजदूत ने कहा, "सऊदी अरब के पास उच्च स्तरीय लड़ाकू विमान हैं. सवाल यह है कि क्या संघर्ष की स्थिति में वे अस्थायी रूप से उनमें से कुछ पाकिस्तान को सौंपेंगे. मुझे लगता है कि यह इज़राइल के पक्ष में ज़्यादा है."
उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में सऊदी अरब का व्यवहार "सतर्क" होगा. उल्लेखनीय है कि भारत ने गुरुवार को कहा कि वह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा.
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा, "हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की रिपोर्ट देखी है. सरकार को इस बात की जानकारी थी कि यह घटनाक्रम, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था."
उन्होंने कहा, "हम इस घटनाक्रम के हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे. सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है."
