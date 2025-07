ETV Bharat / bharat

सतना में बोरवेल में गिरीं 2 बहनें, एक हारी जिंदगी की जंग, दूसरी का रेस्क्यू जारी - SATNA 2 GIRLS FELL IN BOREWELL

सतना में बोरवेल में गिरीं 2 बहनें ( Satan PRO X Image )

Published : July 13, 2025 at 11:54 PM IST | Updated : July 14, 2025 at 12:19 AM IST

सतना: मध्य प्रदेश के सतना जिले में रविवार शाम को बड़ा हादसा हो गया. जिले की नागौद तहसील के हिलौंधा गांव में एक खेत में बने बोरवेल में दो नाबालिग लड़कियां गिर गईं. बच्चियों के गिरने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. जहां एक बच्ची का शव बोरवेल से निकाला गया. जबकि दूसरी बच्ची को बचाने की मुहिम जारी है. बोरवेल के गड्ढे में गिरीं दो बच्चियां बताया जा रहा है कि यह हादसा रविवार शाम 5 बजे हुआ. नागौद थाना क्षेत्र के रेरुआकला गांव में खेत में हुए बोरवेल के गड्ढे में दो बच्चियां गिर गईं. रविवार को शख्स अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ खेत में रोपा लगाने गया था. जहां खेलते समय एक बच्ची का पैर फिसला और वह बोरवेल के गड्ढे में गिर गई, बहन को बचाने की कोशिश में दूसरी बच्ची भी गिर गई. दोनों बच्चियां सोमवती उम्र 12 और दुर्गा 8 वर्ष हैं.

