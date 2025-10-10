तेलंगाना के सतीश ने गाड़े सफलता के झंडे, मुफलिसी में एक के बाद हासिल कीं 6 सरकारी नौकरियां, आज बन गए डिप्टी तहसीलदार
सतीश कहते हैं कि "मैं अपने माता-पिता के भरोसे पर खरा उतरना चाहता था." सीमित संसाधनों के बावजूद सरकारी नौकरी के लिए दिन-रात पढ़ाई की.
सूर्यापेट (तेलंगाना): 1...2...3...4...5...6... ये सिर्फ गिनती नहीं हैं. ये सतीश की दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और सफलता का प्रतीक है. आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में, एक सरकारी नौकरी पाना भी एक उपलब्धि है, लेकिन सूर्यापेट जिले के कसाराबाद के सतीश ने एक साथ 6 सरकारी नौकरियां हासिल करके तमाम मुश्किलों को पार कर लिया है और दुनिया भर के युवाओं के लिए एक आदर्श बन गए हैं.
गौर करें तो तेलंगाना के सतीश, बोम्माकांति गोपैया और सैदम्मा के बेटे हैं. इनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है. अपने माता-पिता की कठिनाइयों के बीच पले-बढ़े सतीश ने कड़ी मेहनत का महत्व कम उम्र में ही समझ लिया था. वे कहते हैं, "मैं अपने माता-पिता के भरोसे पर खरा उतरना चाहता था." सीमित संसाधनों के बावजूद, उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के दृढ़ संकल्प के साथ दिन-रात पढ़ाई की.
शिक्षा और शुरुआती संघर्ष: उन्होंने सूर्यापेट मंडल केंद्र में दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की. त्रिवेणी जूनियर कॉलेज और नलगोंडा डाइट कॉलेज से डी.एड. की पढ़ाई पूरी की और नलगोंडा से दूरस्थ शिक्षा में डिग्री हासिल की.
सतीश ने 2017 में प्रतियोगी परीक्षाओं की गंभीरता से तैयारी शुरू की, जब उनका चयन पहली बार सिविल कांस्टेबल के रूप में हुआ. 2019 में, उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन केवल कांस्टेबल पद ही हासिल कर पाए, एसआई पद से चूक गए. बिना रुके, वे आगे बढ़ते रहे.
अपने सफर पर विचार करते हुए सतीश कहते हैं, "मैंने बिना निराश हुए कड़ी मेहनत की." साल 2022 से, सतीश ने अपनी तैयारी और तेज कर दी. 2023 में, उन्होंने सिविल सब-इंस्पेक्टर का पद हासिल किया.
साथ ही ग्रुप-2 में 21वीं, ग्रुप-3 में 18वीं और ग्रुप-4 में 134वीं रैंक हासिल की. हाल ही में घोषित ग्रुप-2 के नतीजों में, उनका चयन डिप्टी तहसीलदार के पद पर हुआ. वर्तमान में, वे सूर्यापेट कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं.
अद्भुत बात यह है कि सतीश ने यह सब बिना किसी कोचिंग के हासिल की वे कहते हैं, "मैंने खुद पढ़ाई की, एक योजना का पालन किया, संपादकीय पढ़े और दोस्तों द्वारा दी गई टेस्ट सीरीज का अभ्यास किया."
उनके माता-पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं. गोपैया और सैदम्मा कहते हैं, "उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है. आज, जो लोग कभी उनकी आलोचना करते थे, वे भी कह रहे हैं, 'शाबाश!' उन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है."
सतीश कहते हैं, "अगर कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और कुछ हासिल करने की चाह हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है." यह साबित करते हुए कि दृढ़ता और दृढ़ता से सपने हकीकत में बदल सकते हैं.
