ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा का नया अंदाज, पुतलों के माध्यम से पढ़ाई

उनके इस अभिनव प्रयोग को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है. इसके अलावा कई संस्थानों ने भी उन्हें सम्मानित किया है.

सिरला कामे ने बोलते हुए पुतलों के माध्यम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाई है. उन्होंने स्वयं बनाए हुए पुतलों की मदद से छात्रों को विभिन्न पाठ पढ़ाए. क्योंकि ये पुतलें स्थानीय बोली में संवाद करती हैं, बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ी और कई छात्र फिर से पढ़ाई की धारा में लौट आए.

छत्रपति संभाजी नगर: बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रेम जगाने के लिए सरकार कई योजनाएँ चला रही है, लेकिन इन योजनाओं को सफल बनाने में शिक्षक का योगदान भी अहम होता है. इस दिशा में ज़िला परिषद स्कूल, सिलोड की शिक्षिका सिरला कामे ने एक अनोखा प्रयोग किया है.

सिरला कामे ने 30 वर्षों की सेवा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देने के दौरान छात्रों की कठिनाइयों को महसूस किया. 2009 में घर पर बच्चों के साथ खेलते समय उन्होंने पहला पुतला बनाया. बच्चों के खेल का आनंद देखकर उन्हें समझ आया कि अगर ज़िला परिषद स्कूल के बच्चों को इसी माध्यम से पढ़ाया जाए तो वे शिक्षा में रुचि दिखाएंगे. इसके बाद उन्होंने घर पर अध्ययन कर बोलते पुतलों के माध्यम से पढ़ाने की विधि विकसित की.

2016 में उन्हें इस पहल के लिए आदर्श शिषिका पुरस्कार और केंद्र सरकार की भारत निर्माण अभियान पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अब तक उन्हें लगभग 71 पुरस्कार मिल चुके हैं.

पढ़ाई अब मज़ेदार और आसान: सिरला कामे ने अपनाया पुतलों वाला तरीका (ETV Bharat)

सिरला कामे ने केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहते हुए, बच्चों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता पर भी काम किया. उन्होंने महिला भ्रूणहत्या, बाल विवाह, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी गतिविधियों के बारे में विभिन्न ज़िला परिषद स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए. 2018 में अमेरिका की सामाजिक संस्थाओं ने उनके काम को सराहा और उन्हें आमंत्रित किया, हालांकि कुछ कारणों से वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं.

आज सिरला कामे ज़िला परिषद स्कूल, सिलोड में सक्रिय हैं. उनके पुतलों के माध्यम से पढ़ाई के तरीके ने बच्चों में सीखने की खुशी बढ़ाई है. छात्र भी इस अभिनव प्रयोग से खुश हैं और विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके संतुष्ट हैं. सिरला कामे की यह अनोखी पहल ग्रामीण शिक्षा के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी है.

