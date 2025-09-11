ETV Bharat / bharat

स्वराज आश्रम से सोमनाथ तक सरदार सम्मान यात्रा, 12 दिनों में 1800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी

बारडोली से सोमनाथ तक 'सरदार सम्मान यात्रा' ( ANI AND ETV Bharat )

'सरदार सम्मान यात्रा-2025' अगले 12 दिनों में यह यात्रा कुल 1800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 जिलों और 355 गांवों से होकर गुजरेगी. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरदार साहब के सिद्धांतों, देशभक्ति और राष्ट्र की एकता में उनके योगदान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है.

सूरत: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व तैयारी के रूप में, उनके जन्मस्थान बारडोली से धार्मिक स्थल सोमनाथ तक 'सरदार सम्मान यात्रा-2025' का आयोजन किया गया है. यह यात्रा आज, 11 सितंबर को बारडोली स्थित स्वराज आश्रम से शुरू हुई है.

यात्रा के संयोजक गोपालभाई वस्त्रपारा ने कहा, "यह यात्रा 'कर्मठी धर्म नी यात्रा' के रूप में आयोजित की गई है. इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, जाति और धर्म को एकजुट करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है. सरदार पटेल किसी एक क्षेत्र या जाति तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे सम्पूर्ण भारत के नेता थे, जिन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया."

12 दिनों में 1800 किलोमीटर की यात्रा

गोपालभाई ने आगे बताया कि यह यात्रा 12 दिनों में 62 तालुकाओं और 40 नदियों से होकर गुज़रेगी. यह यात्रा 22 सितंबर को पवित्र सोमनाथ धाम पर समाप्त होगी. इस यात्रा के उद्घाटन अवसर पर स्वराज आश्रम के अध्यक्ष भीखाभाई, सरदार को निकट से देखने वाली निरंजनबेन कलार्थी और अमेरिका, लंदन, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई नेता भी उपस्थित थे.

पाटीदार समुदाय के नेता अल्पेश कथीरिया ने इस यात्रा को देशभक्ति और एकता का संदेश फैलाने का एक बेहतरीन माध्यम बताया. यह यात्रा सरदार पटेल के जीवन और कार्यों को श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा प्रयास है.

