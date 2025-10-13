ETV Bharat / bharat

शारदा चिटफंड घोटाला: IPS राजीव कुमार की अग्रिम जमानत को चुनौती, CBI की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

IPS राजीव कुमार ( File Photo )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 13, 2025 at 1:25 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट इस सप्ताह के अंत में करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सोमवार को सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया और मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए निर्धारित की. सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि पूरे मामले की व्यापक समझ और विचार के लिए जांच एजेंसी की याचिका को अवमानना ​​याचिका सहित अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए. पीठ ने सीबीआई की याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को 1 अक्टूबर, 2019 को अग्रिम जमानत दी गई थी और उनके वकील के अनुसार, पिछले छह वर्षों में सीबीआई ने उन्हें एक बार भी जांच के लिए नहीं बुलाया है. मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "हमें इस मामले को लंबित क्यों रखना चाहिए? आपने इतने वर्षों में कुछ नहीं किया." सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी के आवास को 'गुंडों ने घेर लिया' और उन्हें कोलकाता में अपने परिवार के सदस्यों की सलामती सुनिश्चित करने के लिए सचमुच मदद की गुहार लगानी पड़ी. मेहता ने अनुरोध किया कि दीपावली की छुट्टियों के बाद अन्य याचिकाओं पर भी एक साथ विचार किया जाए. शीर्ष अदालत, कुमार को अग्रिम जमानत देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के 1 अक्टूबर, 2019 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सीबीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि कुमार को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है और मामले में उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है.