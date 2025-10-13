सपना चौधरी के शो में बवाल, जश्न रिसॉर्ट के मालिक ने दर्ज कराई FIR, आयोजक भी पहुंचे थाने
कोरबा के दर्री रोड पर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का प्रोग्राम रखा गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2025 at 5:40 PM IST
कोरबा: शहर के जश्न रिसोर्ट में रविवार की रात हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का शो था. शो के दौरान जमकर बवाल हुआ, शो के दौरान मारपीट किए जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. मारपीट और धमकी दिए जाने की शिकायत दर्री पुलिस से की गई है. जश्न रिसॉर्ट के मालिक और सपना चौधरी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. सूचना है कि आयोजकों द्वारा भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच की बात कही है.
डांसर सपना चौधरी के शो में हंगामा: दरअसल शहर के दर्री रोड के जश्न रिसॉर्ट में रविवार रात जानी मानी डांसर सपना चौधरी के शो में जमकर हंगामा हुआ. शो में देरी और अव्यवस्था के बाद रिसॉर्ट में लूटपाट, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई है. घटना में 7 लाख के नुकसान का दावा रिसॉर्ट की ओर से किया गया है. रिसॉर्ट के मालिक करणदीप सिंह ने चार लोगों अमित नवरंगलाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा और सजल अग्रवाल पर मारपीट, लैपटॉप, डीवीआर और 10,000 की नकद राशि लूटने का आरोप लगाया गया है. सपना चौधरी ने भी पुलिस से शिकायत की है. शिकायत में आरोपियों पर उनके कमरे का दरवाजा पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने विधिवत धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हंगामे के बाद सपना चौधरी सोमवार सुबह रायपुर होते हुए दिल्ली रवाना हो गई.
जश्न रिसॉर्ट में हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी का डांस प्रोग्राम रखा गया था. कार्यक्रम के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है. पूरा हंगामा कार्यक्रम के दौरान हुआ. रिसॉर्ट मालिक और आयोजकों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. दोनों पक्षों की शिकायत पर हम कार्रवाई जांच के बाद करेंगे: नीतिश ठाकुर, एएसपी, कोरबा
जश्न रिसॉर्ट में था डांस प्रोग्राम: सूचना के मुताबिक बीती रात रिसॉर्ट में सपना चौधरी का डांस प्रोग्राम रखा गया था. डांस के दौरान इतना हंगामा हुआ कि सपना चौधरी को शो बीच में ही रोकना पड़ा. हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि लोग शांत रहें. आयोजक भी हंगामा कर रहे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील वीडियो में करते नजर आ रहे हैं.
