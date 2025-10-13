ETV Bharat / bharat

सपना चौधरी के शो में बवाल, जश्न रिसॉर्ट के मालिक ने दर्ज कराई FIR, आयोजक भी पहुंचे थाने

कोरबा: शहर के जश्न रिसोर्ट में रविवार की रात हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का शो था. शो के दौरान जमकर बवाल हुआ, शो के दौरान मारपीट किए जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. मारपीट और धमकी दिए जाने की शिकायत दर्री पुलिस से की गई है. जश्न रिसॉर्ट के मालिक और सपना चौधरी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. सूचना है कि आयोजकों द्वारा भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच की बात कही है.



डांसर सपना चौधरी के शो में हंगामा: दरअसल शहर के दर्री रोड के जश्न रिसॉर्ट में रविवार रात जानी मानी डांसर सपना चौधरी के शो में जमकर हंगामा हुआ. शो में देरी और अव्यवस्था के बाद रिसॉर्ट में लूटपाट, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई है. घटना में 7 लाख के नुकसान का दावा रिसॉर्ट की ओर से किया गया है. रिसॉर्ट के मालिक करणदीप सिंह ने चार लोगों अमित नवरंगलाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा और सजल अग्रवाल पर मारपीट, लैपटॉप, डीवीआर और 10,000 की नकद राशि लूटने का आरोप लगाया गया है. सपना चौधरी ने भी पुलिस से शिकायत की है. शिकायत में आरोपियों पर उनके कमरे का दरवाजा पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने विधिवत धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हंगामे के बाद सपना चौधरी सोमवार सुबह रायपुर होते हुए दिल्ली रवाना हो गई.