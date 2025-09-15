ETV Bharat / bharat

'NDA से अलग होने का सवाल ही नहीं', नए विकल्प पर जीतनराम मांझी के बयान से बेटे संतोष सुमन सहमत नहीं

अधिक सीटों की मांग के पीछे क्या मकसद?: संतोष कुमार सुमन कहते हैं कि चुनाव आयोग का मापदंड है कि राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए 243 सीटों में कम से कम 7 सीट जीतना होगा या फिर कुल मतदान का 6 प्रतिशत वोट हासिल करना होगा. ऐसे में अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 6 प्रतिशत वोट का आना संभव नहीं है. वे कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि इतनी सीट पर लड़ें कि 7 सीट जीत जाएं. इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और सही जगह पर मांग भी रखी गई है.

मांझी ने क्यों दिया ऐसा बयान?: इस सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि हो सकता है पार्टी के संरक्षक (जीतनराम मांझी) की मांग कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ी हो. राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वे भी मानते हैं कि हमारी पार्टी 10 साल की हो गई है. हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि पार्टी आगे जाए. धीरे-धीरे ही सही हम आगे बढ़ भी रहे हैं. पहली बार जब हमारी पार्टी ने 2015 का चुनाव लड़ा था तो सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज हुई थी, जबकि दूसरी बार यानी 2020 में 4 विधायक जीतकर आए.

कम सीट पर भी होंगे राजी?: संतोष सुमन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए की विचारधारा के साथ हैं. उन्होंने कहा कि हमारे पास एनडीए के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है. वो अभी दूसरे विकल्प पर विचार नहीं कर रहे हैं. हम प्रमुख ने यहां तक कह दिया कि उन्हें कम सीटों पर भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में संकोच नहीं है.

बाप-बेटा में नूरा कुश्ती?: हम प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि उनके पिता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने क्यों ऐसा बयान दिया, उन्हें मालूम नहीं है. वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार हो लेकिन एनडीए गठबंधन से अलग होकर कोई विकल्प वो नहीं चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें चाहिए. हालांकि इस मांग को वो मीडिया में नहीं बल्कि एनडीए के बैठक में रखना चाहते हैं.

50 से 100 सीट पर लड़ेंगे या नहीं?: इस सवाल पर संतोष मांझी कहते हैं कि वो इन सब बातों का जिक्र अभी नहीं कह सकते हैं, यह भविष्य की बात है. वे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एनडीए और उसकी विचारधारा के साथ हैं. बिहार के विकास की गति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं. बिहार के लोगों को हम लोगों पर विश्वास है, उस पर कायम रहने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. यह सब अभी हम नहीं समझते हैं कि इस तरह का बयान देना चाहिए, यह सब चीज बेबुनियाद है और इससे परहेज करना चाहिए.

'राजनीति में विकल्प से इनकार नहीं': हम प्रमुख ने कहा कि राजनीति में विकल्प कुछ भी हो सकता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी कोई विकल्प की बात हो सकती है या इसकी जरूरत भी है. संतोष सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता. हमलोग एनडीए के साथ ही नहीं बल्कि विचारधारा के भी साथ हैं. बिहार के विकास के लिए हम नहीं चाहते कि हमारे कारण यहां पर ऐसी सरकार आ जाए या गठन हो जाए, जो बिहार के विकास को नीचे लेकर चली जाए.

जीतनराम मांझी के साथ संतोष सुमन (ETV Bharat)

"एनडीए की विचारधारा ही बिहार का विकास कर सकती है. देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरक्की प्रगति पर लेकर जा रहे हैं. पहले भी ऐसी बहुत सारी बातें आई है लेकिन हमने हमेशा धैर्य का परिचय दिया है, अब भी हम में धैर्य हैं. मांझी जी और हम भी चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े लेकिन हम एनडीए के एकजुट हैं. अलग होने का सवाल ही नहीं उठता."- संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा

बेटे-बहू के साथ जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

कम सीटें मिलेंगी तो क्या करेंगे?: अगर एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मनमुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तब क्या करेंगे? इस सवाल पर संतोष सुमन कहते हैं कि अगर-मगर की बात नहीं है. अगर कम सीट मिलती भी है, तब उस वक्त की स्थिति को देखा जाएगा. फिलहाल तो हम एनडीए के साथ है और रहेंगे भी. राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी कोशिश है कि पार्टी को मजबूत करें. सीट की संख्या कितनी होगी, वह अभी हम नहीं बता सकते. उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ भी बोलेंगे वह आधिकारिक बयान होगा. लिहाजा जब तक पूरे गठबंधन के साथ बैठक नहीं होगी और सीट शेयरिंग पर मामला फाइनल नहीं होगा, तबतक कुछ कहना उचित नहीं है.

परिवार में कौन कौन लड़ेगा?: इस सवाल को संतोष मांझी ने टालते हुए कहा कि समय पर सभी को पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जगह मिलेगी. उनकी कोशिश है कि ज्यादा कार्यकर्ता चुनाव लड़ें.

परिवार के साथ जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में परिवार में मतभेद?: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संतोष मांझी पिता की इच्छा के विरुद्ध जा सकते हैं लेकिन वह अभी एनडीए से अलग होने पर विचार नहीं कर सकते. संतोष की राजनीति की शुरुआत बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में हुई थी. अब वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन वो बीजेपी से वर्तमान परिस्थितियों में अलग नहीं हो सकते हैं. दोनों के अलग-अलग बयानों के पीछे सोची-समझी रणनीति भी हो सकती है. पिता-पुत्र अलग-अलग बयान देकर दबाव और सहानुभूति का कार्ड खेलकर एनडीए में सीटों को लेकर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हों.

जीतनराम मांझी ने क्या कहा था?: असल में रविवार को जीतनराम मांझी ने कहा था कि उनकी पार्टी को हर हाल में 15 से 12 सीटें चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो वह अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी विकल्प चुन सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनको अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भविष्य की चिंता सता रही है.

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एनडीए में रहते हुए 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 4 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं 2015 में भी एनडीए में रहते हुए 21 सीटों पर लड़ी लेकिन सिर्फ एक सीट पर सफलता मिली. उस चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2020 में 4 विधायक बने: 2020 विधानसभा चुनाव में जीतनराम मांझी समेत हम पार्टी 4 प्रत्याशी जीतन में सफल रहे थे. इमामगंज से जहां मांझी विधायक बने, वहीं बाराचट्टी से उनकी समधन ज्योति देवी जीतीं. टिकारी से प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी जीतने में कामयाब रहे. वहीं 2024 में गया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब मांझी ने विधायकी से इस्तीफा दिया तो उप-चुनाव में उनकी बहू और संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी विधायक बनीं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन: 2019 में हम पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ था. जीतनराम मांझी समेत कुल 3 उम्मीदवार मैदान में थे लेकिन खाता नहीं खुला. वहीं 2024 में एनडीए में रहते हुए सीट शेयरिंग के तहत सिर्फ गया सीट मिली. जहां से मांझी कैंडिडेट थे, उनको जीत मिली और मोदी कैबिनेट में वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री बने.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2015 में हम पार्टी का गठन: नीतीश कुमार से मतभेद के बाद जीतनराम मांझी ने 8 मई 2015 को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया था. जून 2015 में उन्होंने पार्टी के नाम में 'सेक्यूलर' शब्द जोड़ा. जुलाई 2015 में उनको चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गई. पार्टी का चुनाव चिह्न 'कड़ाही' है. फिलहाल पार्टी का एक लोकसभा सांसद, चार विधायक और एक विधान पार्षद है.

