नासिक: 'शुरुआत में देश धार्मिक था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा ने देश को अंध धार्मिक बना दिया. सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया जा रहा है. यह देश की आजादी के लिए खतरनाक है.' यह कहना है शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का. स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिये गये पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की उन्होंने तीखी आलोचना की.

पीएम मोदी पर साधा निशानाः संजय राउत ने कहा कि भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. लेकिन, देश में बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था का मुद्दा अभी भी गंभीर बना हुई है. 2014 के बाद देश का विकास नहीं हुआ बल्कि गड्ढे में चला गया. आज़ादी की किरणें आदिवासियों और शोषित पीड़ितों तक नहीं पहुंच पाई हैं. उन्होंने पीएम मोदी के अनाज योजना पर तंज कसते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज देकर उनका वोट खरीदा जा रहा है.

ईवीएम घोटाले से चुनी गयी सरकारः नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इन दिनों मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं. लगातार बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं. शिव सेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'यह सरकार ईवीएम घोटाले के जरिए चुनी गई है.'

नाम लेकर चेतावनी देने की हिम्मत नहीं: संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत-पाक युद्ध के सीजफायर का क्रेडिट लेने और टैरिफ लगाने के मुद्दे पर कहा कि ट्रंप रोज पीएम मोदी के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, लेकिन फिर भी पीएम मोदी उनका नाम लेकर खंडन नहीं करते. पाकिस्तान को चेतावनी देना आसान है तो उसे देते हैं. चीन उनके पीछे पड़ा है, पर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता.

स्वदेशी पर साधा निशानाः संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले से गलत बयान दिया है. स्वदेशी का नारा कांग्रेस पार्टी की देन है. महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था. आज वह कांग्रेस की टोपी पहनकर कांग्रेसी बन गए हैं.

मिलकर चुनाव लड़ेंगेः संजय राउत ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर नगर पालिक चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पीछे मराठी लोगों की ताकत है. सांसद संजय राउत ने कहा कि नासिक, ठाणे, कल्याण और अन्य नगर निगम के अलावा मुंबई नगर पालिका चुनाव साथ मिलकर लड़ने पर चर्चा चल रही है.

