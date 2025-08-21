ETV Bharat / bharat

संजय राउत का दावा, सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे से मिलने से पहले उद्धव को किया था फोन - RAJ THACKERAY FADNAVIS MEETING

सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे से मिलने से पूर्व उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की थी. यह दावा सांसद संजय राउत ने किया.

Raj Thackeray with CM Fadnavis
सीएम फडणवीस के साथ राज ठाकरे (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 2:18 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिससे राज्य के राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं.

बता दें कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बेस्ट कर्मचारी सहकारी ऋण समिति का चुनाव मिलकर लड़ने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राज ठाकरे की मनसे को हार का सामना करना पड़ा है.

इस बारे में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे को फोन किया था. साथ ही, सांसद राउत ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे को फोन किया.

राजनाथ सिंह ने भी उन्हें फोन किया. मुख्यमंत्री फडणवीस की जिम्मेदारी दी गई है कि वे सभी पार्टी नेताओं से चर्चा करें. राउत ने कहा, "इसीलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन किया था. उन्होंने वोट की अपील की है. उन्होंने दूसरों को भी फ़ोन किया होगा. यही उनका काम है."

राज ठाकरे और मुख्यमंत्री के बीच बैठक के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा, "मीडिया इस बैठक को लेकर चिंतित है. अगर मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिलने गए हैं, तो इसमें अलग क्या है? राज ठाकरे और फडणवीस पहले भी कई बार मिल चुके हैं.

मुख्यमंत्री से मिलना कोई राजनीतिक अपराध नहीं है. अगर मुझे या उद्धव ठाकरे को कोई सामाजिक काम हो, तो हम मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं. राज्य का मुख्यमंत्री किसी समूह या पार्टी का नहीं होता. वह 11 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि होता है. गणेशोत्सव जल्द ही आने वाला है. संजय राउत ने जवाब दिया, "शायद राज ठाकरे गणपति के लिए आमंत्रित करने गए थे."

वहीं फडणवीस के साथ बैठक के बाद राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही थी. मैं आज उनसे नगर नियोजन के संबंध में एक योजना लेकर मिला. मैंने उन्हें इस संबंध में एक छोटी सी योजना दी."

राज ने बताया कि इस बैठक में पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे. वह इस योजना पर काम करेंगे. हमने एक प्रेजेंटेशन दिया कि अनधिकृत पार्किंग के संबंध में क्या किया जा सकता है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए.

