'मराठा आरक्षण की मांग पूरी करने के लिए संविधान संशोधन करने में कोई नुकसान नहीं': संजय राउत - MARATHA RESERVATION

संजय राउत ने महायुति सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और मराठों के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया.

Sanjay Raut
संजय राउत. (फाइल फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 2:46 PM IST

मुंबईः महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है. जरांगे ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मुझे गोली मार दी जाए." उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सहयोग की कमी ने समुदाय को मुंबई तक मार्च करने के लिए मजबूर किया. मराठा आरक्षण पर प्रदेश की राजनीति गरमा गयी है.

शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि मराठा समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करने में कोई नुकसान नहीं है. पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने भाजपा नीत महायुति सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और मराठों के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि यदि आरक्षण का मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो भाजपा वहां भी सत्ता में है. आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की मांग की ओर इशारा करते हुए कहा, "मराठा समुदाय की आर्थिक और सामाजिक मांगों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करने में क्या समस्या है, जो सड़कों पर उतर आया है?" उन्होंने कहा कि सरकार को मुंबई में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए.

राउत ने दावा किया कि जब महा विकास अघाड़ी सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में थी, तो फडणवीस ने उस पर मराठा आरक्षण मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं होने का आरोप लगाया था. लेकिन अब वह इस मामले को सुलझाने में संवैधानिक बाधाओं की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि फडणवीस को अपना अहंकार एक तरफ रखकर प्रमुख राजनीतिक दलों, पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए और जरांगे से मिलना चाहिए.

बता दें कि, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का आमरण अनशन शुक्रवार 29 अगस्त सुबह 10 बजे शुरू हुआ. इससे पहले उन्होंने मौजूद प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, "हम 70 सालों से दूसरों के ज्ञान का पालन कर रहे हैं, जिससे समाज को नुकसान हुआ है. अब हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना है."

