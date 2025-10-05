ETV Bharat / bharat

'इतना डरते क्यों हैं?', संजय राउत ने अमित शाह पर साधा निशाना, जानें क्या कहा?

मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शिरडी दौरे से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने अमित शाह पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद दूर करने के लिए शाह को बंद कमरे में बातचीत करनी होगी. वह मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे.

अमित शाह आज शिरडी दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी शिरडी में मौजूद हैं. अमित शाह का दौरा आज सुबह 11 बजे साईं दर्शन के साथ शुरू हुआ. उसके बाद लोनी (प्रवरनगर) स्थित कारखाने के जीर्णोद्धार के साथ ही पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल और पद्मभूषण बालासाहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण और किसानों की सभा का आयोजन किया गया है.

'निडर होकर काम करें'

हालांकि, इस कार्यक्रम से पहले ही शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह) और MNS कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. सांसद संजय राउत ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा, "अगर आप गृह मंत्री हैं तो निडर होकर काम करें. लोगों का सामना करें, उनके सवालों का जवाब दें."

उन्होंने आगे कहा यह टालमटोल क्यों? फडणवीस भी इसी तरह काम करते हैं. उनकी राजनीति झूठे मामले दर्ज करने और गिरफ्तारियों पर आधारित है. यह लंबे समय तक नहीं चलेगा. अगर आप देश के गृह मंत्री हैं, तो आप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन या काले झंडे दिखाने से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं?"