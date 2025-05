ETV Bharat / bharat

उद्धव ठाकरे के सांसद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को बताया असफल, अमित शाह का मांगा इस्तीफा - AMIT SHAH RESIGNATION DEMAND

संजय राउत. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2025 at 5:00 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:13 PM IST 2 Min Read

मुंबई: शिव सेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला. उन्होंने भारत-पाक युद्ध विराम की आलोचना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा. संजय राउत का कहना था कि अमित शाह हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए. अमित शाह का इस्तीफा लेने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है. संजय राउत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को एक असफल ऑपरेशन बताया. पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ उठाये गये गृह मंत्रालय के काम को असफल और संवेदनहीन बताया. उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया था. उसके बाद हमारे सैनिक लड़े. लेकिन युद्ध के दौरान सरकार पीछे हट गयी. बता दें कि केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को आतंकवाद के खिलाफ 'आपरेशन सिंदूर' सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा की गयी. इसके बाद सीमा पर गोलीबारी बंद है. इसी सीजफायर को लेकर संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा.

