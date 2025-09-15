भारत-पाक मैच पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का जुआ खेला गया, संजय राउत का दावा
संजय राउत ने कहा कि भारत-पाक मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1,000 करोड़ रुपये मिले और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा.
Published : September 15, 2025 at 2:42 PM IST
मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का जुआ खेला गया, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान गए.
मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद राउत ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को भारत-पाकिस्तान मैच से 1,000 करोड़ रुपये मिले. उन्होंने कहा कि "इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाएगा."
राउत ने दावा किया, "कल के मैच में 1.5 लाख करोड़ रुपये का जुआ खेला गया, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान गए. इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाएगा. क्या सरकार या बीसीसीआई को इसकी जानकारी नहीं है?"
VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut on the India-Pakistan Asia Cup match says, “It’s a shamelessness that the match happened. It’s a disrespect to our Armed Forces, those who lost their lives in Pahalgam, and the women who lost their 'sindoor'. PCB got Rs 1,000 crore.… pic.twitter.com/B0edbg9Mt2— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025
भारत-पाकिस्तान मैच पर राउत ने कहा, "यह बेशर्मी की हद है कि यह मैच हुआ. यह हमारे सशस्त्र बलों, पहलगाम में जान गंवाने वालों और सिंदूर खो देने वाली महिलाओं का अपमान है. पीसीबी को 1,000 करोड़ रुपये मिले. मैच फिक्स था - 1.5 लाख करोड़ रुपये के जुए में से 25,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान गए. आपने आईएमएफ और एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान को ऋण न देने के लिए कहा, क्योंकि इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाएगा. लेकिन कल, अमित शाह के बेटे ने पाकिस्तान को पैसा दिया. यह उनकी रणनीति है कि वे पाकिस्तान को अपने आतंकवाद को 'मजबूत' करने के लिए धन दें ताकि वे हम पर हमला करें और उन्हें राजनीतिक लाभ मिले."
'हाथ न मिलाना तमाशा'
दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को खेले मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के सामूहिक निर्णय के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जो पारंपरिक प्रथा है. संजय राउत ने इसे तमाशा बताया और दावा किया कि यह इनकार तात्कालिक निर्णय नहीं था.
शिवसेना (यूबीटी) और अन्य विपक्षी दलों ने एशिया कप में भारत के पाकिस्तान के साथ मैच का कड़ा विरोध किया था. कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में इस भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने का आह्वान किया था.
