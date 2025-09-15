ETV Bharat / bharat

भारत-पाक मैच पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का जुआ खेला गया, संजय राउत का दावा

संजय राउत ने कहा कि भारत-पाक मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1,000 करोड़ रुपये मिले और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा.

Sanjay Raut claims gambling of over Rs 1 lakh cr India-Pakistan match in Asia Cup 2025
संजय राउत (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का जुआ खेला गया, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान गए.

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद राउत ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को भारत-पाकिस्तान मैच से 1,000 करोड़ रुपये मिले. उन्होंने कहा कि "इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाएगा."

राउत ने दावा किया, "कल के मैच में 1.5 लाख करोड़ रुपये का जुआ खेला गया, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान गए. इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाएगा. क्या सरकार या बीसीसीआई को इसकी जानकारी नहीं है?"

भारत-पाकिस्तान मैच पर राउत ने कहा, "यह बेशर्मी की हद है कि यह मैच हुआ. यह हमारे सशस्त्र बलों, पहलगाम में जान गंवाने वालों और सिंदूर खो देने वाली महिलाओं का अपमान है. पीसीबी को 1,000 करोड़ रुपये मिले. मैच फिक्स था - 1.5 लाख करोड़ रुपये के जुए में से 25,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान गए. आपने आईएमएफ और एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान को ऋण न देने के लिए कहा, क्योंकि इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाएगा. लेकिन कल, अमित शाह के बेटे ने पाकिस्तान को पैसा दिया. यह उनकी रणनीति है कि वे पाकिस्तान को अपने आतंकवाद को 'मजबूत' करने के लिए धन दें ताकि वे हम पर हमला करें और उन्हें राजनीतिक लाभ मिले."

'हाथ न मिलाना तमाशा'
दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को खेले मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के सामूहिक निर्णय के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जो पारंपरिक प्रथा है. संजय राउत ने इसे तमाशा बताया और दावा किया कि यह इनकार तात्कालिक निर्णय नहीं था.

शिवसेना (यूबीटी) और अन्य विपक्षी दलों ने एशिया कप में भारत के पाकिस्तान के साथ मैच का कड़ा विरोध किया था. कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में इस भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने का आह्वान किया था.

यह भी पढ़ें- 15-30 सितंबर: पांच दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें अवकाश सूची

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025INDIA PAKISTAN MATCHGAMBLINGSANJAY RAUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.