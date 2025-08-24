मुंबई: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव के दौरान वोट में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं. उनका आरोप है कि बीजेपी गड़बड़ी करके चुनाव जीत रही है. इसे वह 'वोट चोरी' कह रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर इनदिनों बिहार में तेजस्वी यादव के साथ यात्रा कर रहे हैं. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने भी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए. कहा, अब वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है. इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है.

महाराष्ट्र में वोट कहां गएः

संजय राउत, रविवार 24 अगस्त को मुंबई में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा, "विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी ने सवाल उठाया कि हमारे वोट कहां गए?" इतना ही नहीं, संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के पोते एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने भी यह सवाल पूछा था. वे अदालत भी गए थे.

संजय राउत ने कहा, "महाराष्ट्र में वोट कहां गए? यह सवाल बहुत अहम है. इसका जवाब मिलना ही चाहिए. अगर देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया, तो वे झूठ बोल रहे हैं."

जावेद मियांदाद को मातोश्री किसने बुलाया थाः

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूछा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद को मातोश्री में खाने पर किसने बुलाया? इस पर जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा, "देवेंद्र फडणवीस आधे पढ़े-लिखे हैं, इसके उलट पूरी भाजपा आधी पढ़ी-लिखी है. कुछ लोगों के घुटनों में दिमाग होता है, लेकिन उनके घुटनों में भी दिमाग नहीं होता. उन्हें बालासाहेब ठाकरे पर बनाई गई फिल्म देखनी चाहिए."

बालासाहेब ने अपनी किताब 'एक वचन' में इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर अचानक जावेद मियांदाद को मातोश्री ले आए. वे बालासाहेब से अनुरोध करने आए थे कि वे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध न करें. मैच फिर से शुरू करें. लेकिन, बालासाहेब ने उनके मुंह पर कहा कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ-साथ नहीं चल सकते. जब तक कश्मीर में पाकिस्तान का खून-खराबा जारी रहेगा, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे.

भारत-पाक क्रिकेट मैच पर पूछे सवाल:

संजय राउत ने एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर भी निशाना साधा. उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किये कि क्या वो पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच का समर्थन करते हैं?

संजय राउत ने कहा, "मिस्टर फडणवीस, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. तो क्या क्रिकेट अभी भी चल रहा है? बालासाहेब ने मियांदाद के मुंह पर कहा था, आप इस घर में मेहमान बनकर आए हैं, चाय पीकर जाइए."

क्या महाराष्ट्र में मटन खाने पर प्रतिबंधः

सुप्रिया सुले के मटन खाने संबंधी बयान के बाद भाजपा ने कड़ी आलोचना की थी. इस बारे में पूछे जाने पर, संजय राउत ने कहा, "क्या महाराष्ट्र में मटन खाने पर प्रतिबंध है? क्या किसी ने महाराष्ट्र के मराठा धर्म को नष्ट कर दिया है? यदि हां, तो मुझे बताएं. आप यह तय नहीं कर सकते कि किसी को क्या खाना चाहिए. क्या फडणवीस शाकाहारी हैं? क्या हम नहीं जानते कि फडणवीस क्या खाते हैं? मटन और चिकन महंगा क्यों हो गया है, इसलिए नहीं कि हम इसे खाते हैं, बल्कि इसलिए कि जो लोग कल इसे नहीं खा रहे थे, वे आज कतार में हैं."

