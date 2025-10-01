ETV Bharat / bharat

'देश हमें सबकुछ देता है, तो हम भी कुछ देना सीखें,' संघ के शताब्दी समारोह में बोले दत्तात्रेय होसबोले

संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हमें मिलकर राष्ट्र को 'विश्वगुरु' बनाने के लिए काम करना होगा.

दत्तात्रेय होसबोले, संघ के महासचिव (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 1:50 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि, संघ किसी का विरोध नहीं करता और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करता है. राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए होसबोले ने आरएसएस के गीत की एक पंक्ति सुनाई.

'...यह पूछो कि तुमने देश को क्या दिया है'
उन्होंने कहा कि, "जेएफ कैनेडी ने एक बार कहा था, 'यह मत पूछो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है, यह पूछो कि तुमने देश को क्या दिया है.' इसलिए हमें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि, संघ किसी का विरोध नहीं करता. उन्होंने कहा कि, हमें पूरे समाज को एक साथ आगे ले जाना है और यह संघ का गीत है.

'राष्ट्र को 'विश्वगुरु' बनाने के लिए काम करना होगा'
संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारतीयों को राष्ट्र को 'विश्वगुरु' बनाने के लिए काम करना होगा और भारत के बारे में जो कहानी बनाई गई है, उसमें राष्ट्र को गलत छवि में दिखाया गया है तथा इसे बदलने की जरूरत है.

'भारत को गलत तरीके से दिखाने की हो रही कोशिश', होसबोले ने कहा
उन्होंने कहा कि, भारत के इर्द-गिर्द जो माहौल है उसमें भारत को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है. पिछले कुछ सालों में, जैसे-जैसे काम हुआ है और सरकारें बदली हैं, शिक्षा से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक इस माहौल को बदलने के रास्ते खुले हैं.

भारत के बारे में विचार सकारात्मक और सत्य पर आधारित होने चाहिए
होसबोले ने कहा कि, भारत के बारे में विचार सकारात्मक और सत्य पर आधारित होने चाहिए. हमें अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भारत को विश्वामित्र और विश्वगुरु बनाने के लिए काम करना होगा. उन्होंने कहा कि संघ ने अपनी 100 साल की यात्रा में विरोध देखा है और भारत सरकार और जनता ने आरएसएस को मान्यता दी है.

संघ को विरोध और संघर्षों से पार पाना पड़ा
उन्होंने कहा कि, आरएसएस के लिए यह एक दिलचस्प यात्रा रही है. संघ को विरोध और संघर्षों से पार पाना पड़ा. हालांकि, इन सबके बीच आरएसएस को कार्यकर्ताओं का स्नेह और समर्थन भी मिला है. संघ के महासचिव ने कहा कि, उदासीनता से आरएसएस आज मान्यता के स्तर पर पहुंच गया है. उन्होंने यह भी कहा कि, संघ के विचार भारत की धरती के विचार हैं. केवल एक संगठन के रूप में ही नहीं, बल्कि लोगों ने इस जीवन पद्धति के प्रति उत्साह दिखाया है. होसबोले ने कहा कि, संघ को उसकी देशभक्ति, सेवा और अनुशासन के लिए देखा जाता है.

आरएसएस के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए होसबोले ने आगे कहा कि, भारत सरकार राष्ट्र के लिए क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और संगठनों को सामाजिक मान्यता देती है. उन्हें लगता है कि भारत सरकार ने जनता की ओर से संघ के काम को मान्यता और सम्मान दिया है.

संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार का जिक्र
आरएसएस के विस्तार का उल्लेख करते हुए होसबोले ने संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार और समाज को जागृत करने और 'धर्म' की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया. उन्होंने कहा कि, संघ का कार्य देश के हर कोने में फैला हुआ है. आप जिस भी ट्रेन में चढ़ेंगे, उसमें आपको संघ के कुछ लोग मिलेंगे.

उन्होंने कहा कि, समाज संघ के कार्यों के बारे में जानता है. उन्होंने यह भी कहा कि, आज से 100 साल पहले, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और लोगों को एकजुट करने के लिए, केशवराव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में संघ की शुरुआत की थी.

आरएसएस के 100 साल
उन्होंने कहा, 'मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, लेकिन तरीका और प्रणाली नई है.' आरएसएस ने समाज को जागृत करने, धर्म की रक्षा करने और भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए लोगों के काम को आगे बढ़ाने के साथ शुरुआत की." उन्होंने कहा कि, केबी हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना की, जो 2 अक्टूबर, विजयादशमी को अपने 100 साल पूरे करने वाला है.

