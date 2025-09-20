ETV Bharat / bharat

बिहार के इस गांव में बेटी होने पर लगाते हैं चंदन का पेड़, पढ़ाई से लेकर शादी तक आता है काम

एक वो बिहार, जहां बेटी जन्म लेने पर खुशियां नहीं मनायी जाती, एक उस बिहार की कहानी, जहां बेटी होने पर चंदन का पेड़ लगता.

बेटी के जन्म पर चंदन का पेड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2025 at 7:56 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट : रंजीत पाठक

वैशाली : ''मेरी शादी में चंदन का पेड़ काफी काम आया. पापा ने इसे बेचकर शादी के रुपये इकट्ठे किए थे. इससे पहले जब पापा का जन्म हुआ था तब दादा-दादी ने घर के आंगन में चंदन का पेड़ लगाया था. यह परंपरा सालों से चली आ रही है. चंदन का पेड़ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है. जैसे हम लोग भाई-बहन बड़े हुए हैं वैसे ही यह भी बड़ा हुआ है. इन पेड़ों से हमलोगों का खास लगाव है.''

बिहार में वैशाली जिले के पकौली गांव के कामाख्या सिंह की बेटी स्वाति सिंह (28 साल) आगे बताती हैं कि, ''पिछले दिनों जब मेरी शादी हुई तो विदाई के वक्त दादाजी ने मुझसे कहा था, जब तुम्हारे पापा बड़े हुए तो यही चंदन का पेड़ उसकी पढ़ाई में काम आया था. उसने तरक्की की, घर को संभाला, अब तुम अपने ससुराल को संभालो. वहां बेटी बन कर रहना.''

स्वाति सिंह (ETV Bharat)

पकौली गांव के सुधाकर सिंह के यहां पिछले दिनों एक नया मेहमान आया है. उनके घर बिटिया ने जन्म लिया है. सुधाकर सिंह बताते हैं कि ''जब गांव में किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तब परंपरा के अनुसार चंदन का पौधा रोपते हैं. उसकी देख-रेख खुद करते हैं, ताकि वो सूखे नहीं और न ही कोई उसे चुरा कर ले जाए. इसलिए हम दो चंदन का पेड़ लगाएंगे, जो बेटी की शिक्षा और शादी में काम आएगा.''

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

पकौली गांव की बिटिया रौषिका की उम्र 21 साल है. रौषिका ने बताया कि, जब मेरा जन्म हुआ था तो पापा ने मेरे नाम से चंदन का पेड़ लगाया था. आज मेरे साथ पेड़ की लंबाई भी बढ़ गई है. पापा ने कहा है कि जब तुम आगे की पढ़ाई शुरू करोगी तब पेड़ को बेच देंगे.

रौषिका कुमारी (ETV Bharat)

रौषिका के पिता विनोद कुमार सिंह कहते हैं कि ''हमारे गांव में शुरू से ही ऐसा माना गया कि जब भी कोई लड़की जन्म लेती है तो गांव में चंदन का पेड़ लगाया जाता है. क्योंकि आगे चलकर लड़की जब बड़ी होती है कभी-कभी किसी को पैसों की तंगी पड़ जाती है, तो चंदन के पेड़ को बेचकर लड़की की शादी करायी जाती है, या कभी पढ़ाई में जरूर हो तो उसमें भी काम आता है. हमारे गांव में लोग चंदन को बहुत मानते हैं, एक तरह से इसकी पूजा करते हैं.''

आंगन में लगाया गया चंदन का पौधा (ETV Bharat)

पकौली गांव की मीरा देवी कहती हैं कि, ''मैंने बेटी की शादी इसी चंदन के पेड़ को बेचकर किया था. अभी भी मेरे पास दो बड़े-बड़े पेड़ हैं, अब लड़के की पढ़ाई के लिए चंदन का पेड़ बचाकर रखा है.''

मीरा देवी (ETV Bharat)

वरुण कुमार ने बताया कि, ''कुछ साल पहले हमारी बुआ की जब शादी हुई थी तो पूरे चंदन के पेड़ को काटकर शादी का खर्च निकाला गया. मेरे पिताजी ने बुआ की शादी के लिए चंदन के 2-3 पेड़ बेचे थे.''

पकौली गांव में चंदन का पेड़ (ETV Bharat)

घर-घर के सामने चंदन का पेड़ : दअसल ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर वैशाली के पकौली गांव की. यह गांव बिदुपुर प्रखंड में पड़ता है. यहां करीब 700 घर हैं, गांव की आबादी करीब 4000 होगी. आप जब इस गांव से गुजरेंगे तो सभी घरों के आगे चंदन का पेड़ देख पाएंगे. आज पकौली में करीब 900 से ज्यादा चंदन के पेड़ मिल जाएंगे.

चंदन का पेड़ (ETV Bharat)

पेड़ लगाने के पीछे की परंपरा : वैसे तो बिहार की मिट्टी चंदन के पेड़ों के लिए अनुकूल नहीं है, पर बिदुपुर की कहानी थोड़ी अलग है. यहां के कई गांवों में चंदन के पेड़ दिखाई पड़ जाएंगे. यहां की बेटी गरिमा कुमारी (21 साल) कहती हैं कि जब घर में बेटी होती है तो चंदन के पेड़ लगाने की परंपरा है. हालांकि यह परंपरा कब से चली आ रही है किसी को पता नहीं है. पर लोगों का कहना है कि वर्षों से हमारे पुरखे यह निभाते आ रहे हैं.

गरिमा कुमारी (ETV Bharat)

चंदन का पौधा कहां से आता है ? : स्थानीय मीरा देवी कहती हैं कि, ऐसा नहीं है कि चंदन के पौधे को नर्सरी से लाया जाता है, बल्कि तोता इसका बीज गिरा देता है, जिस बीज से पनपे पौधे को घर के सामने लगा दिया जाता है. गांव का चंदन से गहरा रिश्ता है. गांव में जब भी कोई लड़की का जन्म होता है, तो उस खुशी में चंदन का पेड़ लगाते हैं.

ब्रह्मस्थान में पूजा करते लोग (ETV Bharat)

''हमारे यहां मल्यागिरी चंदन के पेड़ होते हैं. मल्यागिरी चंदन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भीनी और मनमोहक सुगंध है, जो लंबे समय तक बनी रहती है. इसे अक्सर पवित्र अनुष्ठानों, तिलक लगाने, पूजा-पाठ और त्वचा की देखभाल के उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है.'' - मीरा देवी, पकौली गांव निवासी

'करिश्मा से कम नहीं' : स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव में कुदरत का अद्भुत करिश्मा है. गांव के चारों तरफ आपको चंदन के पौधे मिल जाएंगे. बेटियों के जन्म के साथ ही खेतों में चंदन के पौधे उग जाते हैं. फिर ग्रामीण इसे घर में लाकर लगा देते हैं.

गांव के बुजुर्ज शंभू (63 साल) बताते हैं कि ''तोता चंदन के बीज चुंगते हैं और उसे खेतों में गिरा देते हैं. जिसके बाद खेत में पौधा उग आता है. फैमिली मेंबर की तरह हर सुख-दुख में चंदन का पेड़ साथ देता है. ऐसा लगता है जैसे गांव के हर दरवाजे पर मौजूद चंदन का पेड़ हमेशा मदद करने के लिए तत्पर है.''

वैशाली का पकौली गांव (ETV Bharat)

कितनी होती है कीमत ? : गांव के किसान रंजीत कुमार बताते हैं कि ''एक चंदन के पौधे की कीमत 100 रुपये से शुरु होती है. 10 से 12 साल में पेड़ अपना आकार ले लेता है. जितना पेड़ पुराना होगा कीमत उतनी ज्यादा होगी. इसकी कीमत 50-60 हजार रुपये से लेकर 2 लाख तक पहुंच जाती है. मुख्य रूप से हरियाणा से खरीददार आते हैं.''

गांव के ही कृषि पर शोध करने वाले सौरभ सिंह ने बताया कि, ''चंदन की लकड़ी शादी विवाह में शुभ मानी जाती है, जब किसी की मृत्यु होती है, तो वहां भी चंदन की लकड़ी का उपयोग होता है. यह इनकम का भी सोर्स है. काफी सुगंधित पेड़ होता है. पकौली की धरती इतनी शुभ है कि यहां चंदन के पेड़ों की भरमार है.''

