संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आदेश - SAMBHAL MOSQUE ROW

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राधे की पीठ ने संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का फैसले को आगे बढ़ाया दिया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 4:54 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को दो हफ़्ते के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है. इस मामले पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राधे की पीठ ने सुनवाई की.

पीठ ने गौर किया कि इस मामले में संभल जामा मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा दो अपीलें दायर की गई थीं, जिनका प्रतिनिधित्व उसके सचिव और उपाध्यक्ष कर रहे थे. पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
इस मुकदमे में हिंदू पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति बढ़ाने का कड़ा विरोध किया. हालांकि, मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अवधि बढ़ाने की मांग की. बता दें कि मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

इससे पहले मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है. साथ ही हाई कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए दीवानी अदालत के निर्देश को बरकरार रखा था.

मस्जिद के सर्वे का निर्देश
पिछले साल नवंबर में दीवानी जज ने मस्जिद के सर्वे का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया था. इसके बाद मस्जिद समिति ने निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया. मस्जिद समिति ने दावा किया कि दूसरा सर्वे, जो पिछले साल नवंबर में भी किया गया था, कानूनी नहीं था, क्योंकि दीवानी अदालत ने कभी इसका आदेश नहीं दिया था.

इस के बाद दो अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और हिंदू याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने तर्क दिया कि चुनौती हाई कोर्ट के निष्कर्षों को दी गई थी और यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं था.

ASI द्वारा संरक्षित स्मारक
पीठ ने पूछा कि क्या इस मामले को पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं के साथ अटैच किया जाना चाहिए. इस पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित मुद्दा नहीं उठता और संभल मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वे (ASI) द्वारा संरक्षित एक स्मारक है, इसलिए यह अधिनियम के दायरे से बाहर है. पीठ ने दलीलें सुनने के बाद सोमवार तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया.

