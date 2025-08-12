रांचीः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे. उनका यह दौरा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए है.

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गुलदस्तों व नारों के साथ उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जल, जंगल जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आया हूं, मैं उनके दुख में शामिल होने आया हूं. उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन जैसा नेता खोया है, वैसा नेता बनना काफी मुश्किल है, उनका पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा.

रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद (ETV Bharat)

अखिलेश यादव ने कहा कि आदिवासियों के संस्कृति आदिवासियों का संरक्षण आदिवासियों का आशा उन्हीं के जिम्मे में था. हेमंत सोरेन को विरासत में एक विचारधारा मिली है. उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ षड्यंत्र करती है, उनके पास बुनियादी सवालों का जवाब नहीं है. इसलिए चुनाव में हेराफेरी करने की फिराक में है. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कई निर्णय ले रही है. राहुल गांधी से जो एफिडेविट मांगा गया है उसको भी उन्होंने गलत बताया.

अखिलेश यादव अपराह्न लगभग 11:30 बजे रांची पहुंचे. वे एयरपोर्ट से बाहर निकलकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इसके बाद वे सड़क मार्ग से रामगढ़ जिला के नेमरा गांव के लिए रवाना हुए. जहां गुरुजी का पैतृक आवास है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय मौजूद हैं.

शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रांची पहुंचे (ETV Bharat)

नेमरा में श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी

गुरुजी के निधन के बाद से नेमरा में लगातार देशभर से राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां पहुंच रही हैं. सोमवार को आजाद समाज पार्टी (काशीराम) के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेश साझा किया था.

गुरुजी को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब

हेमंत सोरेन के पैतृक आवास नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ रहा है. मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से लेकर दूर-दराज के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. विभिन्न समाजों और समुदायों के लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने लगातार यहां जुट रहे हैं. इसी क्रम में कई राजनीतिक दलों के नेता भी गुरुजी के गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.

सपा कार्यकर्ताओं द्वारा रांची में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत (ETV Bharat)

लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन

बता दें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त हुआ था. इसके बाद 5 अगस्त शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नेमरा में हुआ. जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे.

इसे भी पढ़ें- झारखंड आ रहे हैं अखिलेश यादव, गुरुजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे नेमरा

इसे भी पढ़ें- राहुल गांधी पहुंचे रांची, खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से नेमरा रवाना

इसे भी पढ़ें- झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे नेमरा गांव, शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि