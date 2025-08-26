रायपुर : छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद देश की सियासत में इसके शुरू होने से लेकर अभी तक राजनीति के केंद्र में रहा है. नक्सली समस्या को रोकने के लिए शुरू हुआ एक शांति आंदोलन जिसे सलवा जुडूम का नाम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद हुआ.अब एक बार फिर यह मजबूत चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर ये आदेश नहीं होता तो नक्सलवाद बहुत पहले समाप्त हो जाता.देश के गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 2 हजार के दशक में शुरू हुए सलवा जुडूम के मामले को उठाकर देश की सियासत में एक नए मुद्दे को जगह दे दी है.

क्यों फिर सुर्खियों में सलवा जुड़ूम ?: इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब शुरू हुई है. क्योंकि मामला विपक्ष के उस नेता से जुड़ा हुआ है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहते हुए सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार दिए थे. लेकिन आज नक्सलवाद की समस्या के निपटारे के लिए सलवा जुडूम को एक बेहतरीन योजना के तौर पर बताया जा रहा है. यहीं से सियासत का एक नया फार्मूला भी शुरू हो गया. आखिर सलवा जुडूम है क्या और शुरू कैसे हुआ और इसके कोर्ट ने बंद किया तो क्या बदलाव आए.

क्या है सलवा जुडूम ? : सलवा जुडूम आदिवासियों की परंपरा का सामूहिक समस्या के निदान की बहुत पुरानी प्रथा है. यह प्रथा कब से है इसका सही समय बताया जाना तो संभव नहीं है. लेकिन यदि कोई समस्या आदिवासी समाज में बड़ी होती जाती थी, तो उसके समाधान के लिए आदिवासी सलवा जुडूम पद्धति अपनाते थे, जो गोंडी भाषा से लिया गया है.इसका हिंदी में मतलब शांति यात्रा या शांति प्रस्ताव या फिर शांति बैठक है.

क्या है सलवा जुड़ूम ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिटायर्ड पुलिस अफसर ने दी जानकारी : सलवा जुडूम को लेकर वर्तमान में शुरू हुई चर्चा और उस पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी सेवानिवृत्ति डायरेक्टर जनरल पुलिस राजीव माथुर ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने कहा कि नक्सलियों की समस्या निदान के लिए आदिवासी समाज ने इस परंपरा को शुरू किया था. दर्शन जो बड़े आदिवासी नेता थे वो सभी लोग इस बात को बैठकर तय करते थे कि उनके समाज के लिए कौन सी परेशानी खतरनाक हो रही है.

नक्सलियों का अलग जलवा : उन्होंने कहा कि 1997 से 2000 के बीच में गांव के लोगों में अपने लिए पावर दिखाने का एक चलन सा हो गया था. राजीव माथुर ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोग चंबल में चले जाते थे और उनका एक जलवा हो जाता था, इसी तरह से 1997 से 2000 के दशक में जो लोग नक्सली बन जाते थे वह समाज में एक अलग तरीके से देखे जाते थे.

क्यों सशक्त हुआ सलवा जुड़ूम सेंट्रल को भेजी गई थी रिपोर्ट : इस बाबत जानकारी देते हुए राजीव माथुर ने कहा कि वर्ष 2004 में जब वह सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे उस समय एक रिपोर्ट सलवा जुडूम के बाबत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भेजी थी. जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जो भी आदिवासी नेता हैं अब उनकी बातें नक्सली नहीं मान रहे हैं. इसके एक नहीं कई उदाहरण सामने आए. जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस के कई रिकॉर्ड में दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि पहला मामला नक्सलियों द्वारा एक आदिवासी लड़की के अपहरण का बना था. इसके बाद गांव वालों ने एक नक्सली को पकड़कर पीटा था. उसे पुलिस के हवाले कर दिया था. जिसके बाद नक्सली नाराज हुए और उसे पूरे गांव में आग लगा दिए थे.सलवा जुडूम इस तरह की चीज के पक्ष नहीं रहा और इसके बाद नक्सलियों ने इसके खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू कर दिया.

नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुड़ूम में माहौल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जन अदालत लगाकर सजा : राजीव माथुर के मुताबिक सलवा जुडुम की घटना शांति प्रस्ताव के विरोध में नक्सली वैसे आदिवासी नेताओं को टारगेट करने लगे जो लोग क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव रखते थे. क्योंकि नक्सली नेता आदिवासी लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में जो आदिवासी नेता आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते थे जन अदालत लगाकर उन्हें मारा जाने लगा. ऐसी एक नहीं दर्जनों घटनाएं हुई जिसमें जो सलवा जुड़ूम का नेतृत्व करते थे उनको मार दिया गया.जिसके बाद 2005 आते-आते सलवा जुड़ूम का नेतृत्व भटक गया. इसके बाद यह पूरे तौर पर नेतृत्व विहीन हो गया. हालांकि आदिवासी समाज के मन में इस बात का मलाल जरूर था क्योंकि नक्सली उस समय तक मनमानी करने पर आमादा हो गए थे या यूं कहें कि अपनी समानांतर सत्ता चलाना शुरु कर दिए थे.

नक्सलियों को क्यों खटका सलवा जुडुम : वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सेवानिवृत्ति डायरेक्टर जनरल पुलिस राजीव माथुर ने बताया कि नक्सलियों को सलवा जुडूम इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि यह नक्सलियों की नीतियों से अलग जा रहा था. जिस जंगल और जमीन की बात आदिवासियों के लिए की जाती थी उस जंगल जमीन के लिए नक्सली मनमानी की बात करने लगे थे. आदिवासी जनता आवाज उठाने लगी थी और अपनी समस्या का निदान आदिवासी परंपरा के अनुसार करने लगी थी .

नक्सलियों के लिए दीवार बना सलवा जुड़ूम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महेंद्र कर्मा और सलवा जुडुम : आदिवासियों के बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद सलवा जुड़ूम पूरे तौर पर अनियंत्रित या नेतृत्वविहीन हो गया था . इसके बाद आदिवासियों के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा इस आंदोलन की बड़े नेता के तौर पर उभरे थे . 2005 के आगे की राजनीति में जिस तरह से यह आंदोलन बढ़ा नक्सली इसके आगे मजबूर से दिख रह थे. दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिन आदिवासियों पर नक्सलियों का हुकुम चलना था उसी को लेकर के आदिवासी समाज नक्सलियों की बात को ना कहना शुरू कर दिए थे.

क्यों खटका नक्सलियों को सलवा जुड़ूम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलियों के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन : आंदोलन बड़ा होता गया वे लोग जो नक्सलियों से पीड़ित थे इस आंदोलन का हिस्सा बनते गए और यह नक्सलियों के लिए सबसे खतरनाक आंदोलन बन गया. दरअसल अपने समाज को बचाने के लिए आदिवासियों ने जिस विकल्प को चुना था वह नक्सल आंदोलन के लिए खतरनाक था. इसको प्रतिबंधित करने के लिए नक्सली जन अदालत लगाकर लोगों को मारना, उनके घरों को जला देना उनके साथ बर्बरता पूर्ण कार्रवाई करना जैसी चीजें शुरू कर दिए. हालांकि यहीं से एक और बार अर्बन नक्सल और नक्सलियों से जुड़े हुए लोग फैलाना शुरू कर दिए. जिसमें ये कहा जाने लगा कि सलवा जुडूम को सरकार का समर्थन मिल रहा है और सरकार उन्हें पोषित कर रही है. इसका खूब प्रचार किया गया. 2005 से इसको दूसरी दिशा भी देनी शुरू की गई. 2007 में नंदिनी सुंदर ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी जिसे नंदिनी सुंदर जनहित याचिका के नाम पर भी जाना गया.

केरल आदिवासी महासभा, कट्टम योग याचिका : सलवा जुडूम को लेकर दायर की गई याचिका और उस समय इसके हालात और स्थिति पर काम करने वालों में एक सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने ETV भारत से बात करते हुए बताया कि सलवा जुडूम को लेकर एक स्वतंत्र जांच दल का गठन किया गया था. इसके कई रिपोर्ट सामने आए. केरल में आदिवासी महासभा हुई जिसमें मनीष कुंजाम ने इस विषय को लेकर एक याचिका दायर की थी. जिसे कट्टम योग याचिका कहा गया था . उसके बाद सामाजिक संगठन की नंदिनी सुंदर और रामचंद्र गुहा ने 2007 में याचिका दायर की. बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया और उसी के साथ सुनवाई करना शुरू कर दी.

आदिवासियों की नीति को नक्सलियों ने माना गलत : बेला भाटिया ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की आदिवासी जिस तरह का काम कर रहे थे वह सामाजिक एकजुटता के लिए मजबूत आधार था. लेकिन नक्सली उसे गलत मानते थे. दरअसल यह व्यवस्था जनता की उस आवाज के उठाने से शुरू हुई जिसमें नक्सलियों को ऐसा लगने लगा कि उनकी पुरानी प्रथा को तोड़ने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं. यहीं से इसका विवाद भी शुरू हो गया.

कोर्ट ने बिना ट्रेनिंग हथियार देने को माना गलत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोर्ट में किन बिंदुओं पर हुई बहस : लेकिन बेला भाटिया ने इस बात का कोई समुचित उत्तर नहीं दिया कि जो नक्सली बने थे और जिनके पास हथियार था वह किस अधिकार से और कौन सी ट्रेनिंग लेकर के गोली चलाते थे. सलवा जुडुम के विरोध में नक्सलियों का आतंक इस तरह से रहा कि जो लोग भी इसके हिस्सा बने थे या जिन लोगों ने भी इसे माना था, उनके साथ बर्बरता की गई.

जांच दल ने क्या दी रिपोर्ट : सलवा जुडूम को लेकर बेला भाटिया ने बताया कि जिस निष्पक्ष जांच दल का गठन किया गया था उसमें 100 गांव के लोगों ने आकर गुहार लगाई थी कि उन लोगों को बचाया जाए. क्योंकि इससे उनका परिवार बर्बाद हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे एक नहीं कई मामले कोर्ट के सामने रखे गए और स्वतंत्र जांच दल ने गांव के सभी लोगों का बयान भी कोर्ट के सामने पेश किया था.

2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम पर लगाई रोक : इसके बाद कोर्ट में जुलाई 2011 में फैसला देते हुए ये कहा था कि सलवा जुडूम की गतिविधियां असंवैधानिक हैं और इसे बंद कर दिया जाए. हालांकि कांग्रेस ये आरोप जरूर लगाती है कि जिस समय सलवा जुडूम का फैसला आया था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की सरकार थी लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

आम लोगों के दर्द की अंतहीन पीड़ा- सलवा जुडूम और वर्तमान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर के समाजसेवी और वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु चौधरी ने कहा कि यह एक बड़ा विरोधाभासी प्रक्रिया है. जिसमें सलवा जुडूम को लेकर के ये बात कही जाती है कि यह नक्सलियों के खिलाफ था और अगर यह चलता रहता तो नक्सलवाद समाप्त हो जाता. लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हुए उनको देखने वाला कौन है. जिनके घर बार चले गए उन्हें देखने वाला कौन है. 13000 से ज्यादा लोग तेलंगाना में जाकर बसे हैं. ये तेलंगाना सरकार दावा करती है. यहां से जाकर लोग महाराष्ट्र में बसे हैं ये महाराष्ट्र की सरकार दावा करती है. वहीं ओडिसा में भी लोग पलायन करके बसे हैं, ये बात भी ओडिशा से कहा जाता है. अगर सही आंकड़ों की गणना की जाए तो संख्या क्या होगी ये कहना मुश्किल है. लेकिन एक औसत मानकर गणना किया जाए तो यह संख्या 50000 से ज्यादा है. ये 50000 वही लोग हैं जो सलवा जुडूम के शिकार हैं.

शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री यह कह रहे हैं सलवा जुडूम नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान था, अगर ये चल रहा होता तो नक्सलवाद 2010 में ही खत्म हो गया होता. लेकिन सवाल ये है कि इसके जो विस्थापित हैं उनको देखने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है. जो लोग छत्तीसगढ़ छोड़कर चले गए हैं. उन्हें लाने की दिशा में काम क्यों नहीं किया जा रहा है. कश्मीर के विस्थापितों को लेकर अगर बात होती है तो फिर छत्तीसगढ़ के विस्थापितों को लेकर काम क्यों नहीं किया जा रहा है. कोर्ट के जो आदेश या कोर्ट की जिन बातों का हवाला देकर छत्तीसगढ़ से एक नई राजनीति को हवा दी जा रही है उसमें देखना ये भी होगा कि नक्सली को खत्म करने की दिशा में हम कहां पहुंचे हैं.

नक्सल मुक्त गांव किसके भरोसे : जिन स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियां कम कर रही है, जब वहां से वह लौट रही है तो फिर उसे गांव की सुरक्षा किसके जिम्में है इसे देखने वाला कोई नहीं है. नक्सलवाद पर रोक लगाने की बात जरूर कहीं जा रही है लेकिन जिस तारीख को भारत की सरकार ने छत्तीसगढ़ से नक्सलबाद को खत्म करने की बात कही है उसका उसके खात्मे के बाद विकास का क्या खाता होगा इसकी कोई रणनीति नहीं है.

नक्सलवाद को रोकने के लिए कोई रणनीति नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फोर्स हटते ही दोबारा चलती है नक्सली सरकार : उन्होंने कहा कि कई ऐसे गांव हैं जो कई बड़े नक्सलियों के अड्डे माने जाते थे. वहां एक आंदोलन चलाया गया एक ऑपरेशन भी हुआ. लेकिन उसके बाद फोर्स वहां से लौट आई. एक कैंप तक वहां स्थापित नहीं किया गया. उन जगहों पर फिर से नक्सली अपनी सरकार चला रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी कहा जा सकता है कि 15 अगस्त के दिन एक व्यक्ति ने झंडा फहराया. उसके बाद नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर उसकी हत्या कर दी. लोकतंत्र की स्थापना और नक्सलवाद के खात्मे का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि नक्सलवाद के नाम पर सियासत और नक्सलवाद के नाम पर काम हुआ कितना है.