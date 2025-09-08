ETV Bharat / bharat

बिहार में मिला 'हैरी पॉटर' वाला सांप, एक बूंद विष से सेकेंड में हो जाएगी मौत!

बिहार में मिला सालाज़र पिट वाइपर ( ETV Bharat GFX )

'बम्बू पिट जैसा दिखता है सांप': हालांकि इसी तरह का दिखने वाला एक सांप जिसकी पूंछ लाल होती है, वह बम्बू पिट वाइपर नाम से जाना जाता है. जो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों मे खासकर बांस के झुरमुटों मे पाया जाता है. यह शांत व संयमित होता है. इसका रंग हरा या हरा पीला होता है. हालांकि ये थोड़ा कम जहरीला होता है. ज्यादा जहर शरीर में प्रवेश करने पर मौत होती है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: NEWS(नेचर एनवायरनमेंट वेलफेयर सोसाइटी) के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक ने इस सांप के बारे में खास जानकारी दी जो सच में हैरान करने वाला है. उन्होंने बताया कि यह सांप नई प्रजापति का है, जो बिहार में सिर्फ वीटीआर में ही पाया जाता है.

MLA के आवास से रेस्क्यू: यह सांप वाल्मीकिनगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप उ्रफ रिंकू सिंह के निजी आवास के किचेन में घुस गया था. वन कर्मी शंकर यादव के द्वारा इसका रेस्क्यू किया गया. तब जाकर घर के लोगों ने राहत की सांस ली.

पश्चिम चंपारण: बिहार के VTR (वाल्मीकि टाइगर रिजर्व) में जंगली जानवर के साथ सांपों का भी बसेरा है. 7 सितंबर रविवार को एक दुलर्भ सांप को रेस्क्यू किया गया जिसे हैरी पॉटर के तर्ज भी जाना जाता है. इस सांप का विष इतना जहरीला होता है कि एक बूंद से सेकेंडों में इसान की मौत हो जाएगी.

"रेस्क्यू किए गया सालाज़र पिट वाइपर एक विषैला सांप है. रेस्क्यू के बाद इसे घने जंगलों मे छोड़ दिया गया. यह सांप एक दुलर्भ प्रजाति का है जो बहुत कम दिखाई देता है." -अभिषेक, प्रोजेक्ट मैनेजर, NEWS

पहली बार 2019 में मिला था: अभिषेक बताते हैं कि सालाज़ार पिट वाइपर को ट्राइमेरेसुरस सालाज़ार के नाम से भी जाना जाता है. एक विषैले प्रजाति का सांप है. इसे पहली बार साल 2019 में पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में खोजा गया था. यह 5वीं नई सरीसृप प्रजाति (Reptile Species) है.

हैरी पॉटर का मतलब?: अभिषेक बताते हैं कि इस सांप का नाम हैरी पॉटर नोवेल सीरीज सालाज़ार स्लीथेरिन के नाम पर रखा गया. हैरी पॉटर एक काल्पनिक नोवेल और फिल्म सीरीज है, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो सांपों के साथ संवाद करता है.

363 से 415 मिमी लंबा: अभिषेक बताते हैं कि सालाज़ार पिट वाइपर काफी पतला आकार का होता है. इसी लंबाई 363 से 415 मिमी होती है. इसका सिर त्रिकोणीय होता है. इसका रंग ज्यादातर हरा होता है, लेकिन पीले, नारंगी, लाल या सुनहरा भी होता है.

कैसे पहचानें?: नर सांप में गर्दन के पार्श्व भाग पर एक लाल-नारंगी पट्टी होती है. सिर गहरा हरा रंग का होता है. इसका पूछ जंग लगे लोहे के रंग या नारंगी रंग का होता है. मादा में लाल-नारंगी सिर की धारी और पीले-नारंगी पेट का भाग होता है.

इन राज्यों में पाए जाते हैं सांप: यह सांप ज्यादातर समुद्र तल से ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है. भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, त्रिपुरा के अलावे बांग्लादेश में भी पाया जाता है. छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दर्ज देखा जा चुका है.

रात में शिकार करता है सांप: यह सांप निशाचर होता है. यानि रात के समय अपना शिकार करता है. झाड़ियों और पेड़ की डाल पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं. इसके मुंह के पास दो पिट्स होते हैं. इसमें एक सेंसर की तरह अंग होते हैं, जिससे यह शिकार को भांप लेता है. इसलिए इसे पिट कहा जाता है.

