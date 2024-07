ETV Bharat / bharat

चारधाम के नाम पर दूसरे मंदिर ट्रस्ट बनाने पर लगी रोक का संतों ने किया स्वागत, धामी सरकार को भेजा धन्यवाद ज्ञापन - Ban on trust in name of CharDham

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Jul 20, 2024, 8:27 AM IST | Updated : Jul 20, 2024, 10:02 AM IST

संतों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत ( Photo- ETV Bharat )

सरकार को संतों का समर्थन (Video- ETV Bharat) हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में चारों धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने के निर्णय का संत समाज ने स्वागत किया है. कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की छावनी में संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया है.

Last Updated : Jul 20, 2024, 10:02 AM IST