सहारा ग्रुप की कंपनी ने समूह की संपत्ति अडाणी को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी

Published : September 29, 2025 at 2:25 PM IST

नई दिल्ली: सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) ने महाराष्ट्र स्थित एम्बी वैली और लखनऊ स्थित सहारा शहर सहित विभिन्न संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाल ही में सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई इस याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है. सहारा समूह से संबंधित लंबित मामलों में दायर अंतरिम आवेदन में कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के अनुसरण में और विभिन्न आदेशों के माध्यम से इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद एसआईसीसीएल और सहारा समूह बड़ी कठिनाई से अपनी कुछ चल और अचल संपत्तियों का परिसमापन कर पाए, जिनसे प्राप्त राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कर दी गई. रिफंड अकाउंट में जमा

इसमें कहा गया है, "कुल 24,030 करोड़ रुपये की मूल राशि में से सहारा समूह ने अपनी चल और अचल संपत्तियों की बिक्री/परिसमापन के माध्यम से लगभग 16,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है और उसे सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा कर दिया है." प्रतिष्ठित एस्टेट ब्रोकरेज कंपनियों से संपर्क करने के बावजूद सहारा समूह की संपत्तियों को बेचने या बेचने में सिक्योरिटी एंड एक्सजेंच बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की असमर्थता की ओर इशारा करते हुए, SICCL ने कहा कि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा की गई पूरी धनराशि आवेदक और सहारा समूह के प्रयासों से और बड़ी मुश्किल से जमा की गई थी. SICCL ने आगे कहा कि नवंबर 2023 में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद समूह ने अपना एकमात्र निर्णयकर्ता खो दिया, जो अब तक समूह की ओर से सभी निर्णय ले रहा था. निवेशकों के हितों की रक्षा

SICCL ने कहा, "दिवंगत सुब्रत रॉय के परिवार के सदस्य सहारा समूह के दैनिक व्यावसायिक संचालन और प्रबंधन में शामिल नहीं थे. हालांकि, निवेशकों के हितों की रक्षा करने की परिवार के सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सहारा समूह ने निर्णय लिया है कि सहारा समूह की संपत्तियों का अधिकतम मूल्य पर और शीघ्रता से परिसमापन किया जाए ताकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जा सके, सहारा समूह की देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और वर्तमान अवमानना ​​कार्यवाही को समाप्त किया जा सके."