सहारा ग्रुप की कंपनी ने समूह की संपत्ति अडाणी को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी

SICCL ने सहारा की संपत्तियों को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

SC
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
Published : September 29, 2025 at 2:25 PM IST

नई दिल्ली: सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) ने महाराष्ट्र स्थित एम्बी वैली और लखनऊ स्थित सहारा शहर सहित विभिन्न संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाल ही में सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई इस याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है.

सहारा समूह से संबंधित लंबित मामलों में दायर अंतरिम आवेदन में कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के अनुसरण में और विभिन्न आदेशों के माध्यम से इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद एसआईसीसीएल और सहारा समूह बड़ी कठिनाई से अपनी कुछ चल और अचल संपत्तियों का परिसमापन कर पाए, जिनसे प्राप्त राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कर दी गई.

रिफंड अकाउंट में जमा
इसमें कहा गया है, "कुल 24,030 करोड़ रुपये की मूल राशि में से सहारा समूह ने अपनी चल और अचल संपत्तियों की बिक्री/परिसमापन के माध्यम से लगभग 16,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है और उसे सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा कर दिया है."

प्रतिष्ठित एस्टेट ब्रोकरेज कंपनियों से संपर्क करने के बावजूद सहारा समूह की संपत्तियों को बेचने या बेचने में सिक्योरिटी एंड एक्सजेंच बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की असमर्थता की ओर इशारा करते हुए, SICCL ने कहा कि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा की गई पूरी धनराशि आवेदक और सहारा समूह के प्रयासों से और बड़ी मुश्किल से जमा की गई थी. SICCL ने आगे कहा कि नवंबर 2023 में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद समूह ने अपना एकमात्र निर्णयकर्ता खो दिया, जो अब तक समूह की ओर से सभी निर्णय ले रहा था.

निवेशकों के हितों की रक्षा
SICCL ने कहा, "दिवंगत सुब्रत रॉय के परिवार के सदस्य सहारा समूह के दैनिक व्यावसायिक संचालन और प्रबंधन में शामिल नहीं थे. हालांकि, निवेशकों के हितों की रक्षा करने की परिवार के सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सहारा समूह ने निर्णय लिया है कि सहारा समूह की संपत्तियों का अधिकतम मूल्य पर और शीघ्रता से परिसमापन किया जाए ताकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जा सके, सहारा समूह की देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और वर्तमान अवमानना ​​कार्यवाही को समाप्त किया जा सके."

एसआईसीसीएल ने कहा कि यह निर्णय सभी हितधारकों, विशेष रूप से सहारा समूह के निवेशकों के हित में लिया गया है ताकि उनके दावों की अच्छी तरह से पूर्ति हो सके और उन्हें अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके. हालांकि, उसने कहा कि मौजूदा बाजार स्थितियों, व्यवहार्य प्रस्तावों के अभाव और कई मुकदमों के लंबित रहने के कारण इन प्रयासों से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, जिससे खरीदारों का विश्वास कम हुआ और उक्त संपत्तियों की बाजार क्षमता पर गहरा असर पड़ा.

उसने कहा कि कई जांच एजेंसियों द्वारा स्वर्गीय सुब्रत रॉय के परिवार के सदस्यों और सहारा समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ शुरू करने से ये प्रयास और भी जटिल हो गए हैं. याचिका में कहा गया है, "उक्त समानांतर और असमन्वित कार्रवाइयां न केवल निवेशकों/जमाकर्ताओं के मन में भ्रम, परस्पर विरोधी आख्यान और अनुचित संदेह पैदा कर रही हैं, बल्कि सहारा समूह द्वारा अपनी संपत्तियों का मुद्रीकरण करने और इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के चल रहे प्रयासों में भी बाधा डाल रही हैं और आगे भी बाधा डालने की संभावना है."

समूह की अचल संपत्तियों से निपटने का प्रयास
नवंबर 2023 में रॉय की मृत्यु के बाद, और सहारा समूह में औपचारिक रूप से नामित निर्णय लेने वाले प्राधिकारी की अनुपस्थिति में, याचिका में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों ने पुराने बोर्ड प्रस्तावों का सहारा लेते हुए, उचित प्राधिकार के बिना समूह की अचल संपत्तियों से निपटने का प्रयास किया. समूह की संपत्तियों की सुरक्षा और किसी भी अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए विभिन्न न्यायालयों में शिकायतों के माध्यम से उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई.

इससे पहले 12 सितंबर को सु्प्रीम कोर्ट ने सहारा समूह द्वारा सेबी के पास जमा किए गए 24,030 करोड़ रुपये से अधिक में से 5,000 करोड़ रुपये का वितरण करने का आदेश दिया था, ताकि सहारा समूह के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाया जा सके. इसने कहा था कि यह आदेश 29 मार्च, 2023 के उस आदेश के अनुरूप है, जिसमें सहारा समूह के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन के लिए केंद्र के इसी तरह के आवेदन को अनुमति दी गई थी.

