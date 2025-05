ETV Bharat / bharat

सोहेल खान करेंगे भारतीय टीम का नेतृत्व ( ETV Bharat )

सागर (कपिल तिवारी): मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खेल, कूडो में दुनिया भर में नया मुकान बना चुके सोहेल खान ने कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन (केआईएफ) द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 12वां स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि के चलते सोहेल खान को कूडो वर्ल्ड कप 2025 के लिए सीधी एंट्री मिल गयी है. वे बुल्गारिया में होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे. ये रैंकिंग यूरेशियन कूडो कप- 2024 में सोहेल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मिली है. जहां उन्होंने ने कांस्य पदक जीता था. भारत के 4 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में मिला स्थान कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन की एम- 250 कैटेगरी की रैंकिंग में भारत के 4 खिलाड़ियों को स्थान मिला है. जिसमें सागर के सोहेल खान 12वें स्थान पर हैं. इस रैंकिंग से उन्हें सीधे बुल्गारिया में होने वाले कूडो वर्ल्ड कप में एंट्री मिल गई. जुलाई में होने वाले इस टूर्नामेंट की तैयारियों में सोहेल जुट गए हैं. भारत के 4 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में मिला स्थान (ETV Bharat)

सोहेल के अलावा देश के 3 और खिलाड़ी विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें वैष्णवी सिंह (FM-220), प्रिया थापा (महिला 220+ वर्ग) और बाबू चौधरी (M-270) है. इन सभी ने 2024 सीजन में केआईएफ द्वारा मान्यता प्राप्त कंपटीशन में अपने प्रदर्शन के आधार पर क्वालीफाई किया है. बता दें कि कुडो में शानदार विश्वस्तरीय प्रदर्शन के चलते सोहेल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है. कूडो खेल में दुनिया भर में सोहेल का नाम (ETV Bharat) सोहेल खान करेंगे भारतीय टीम का नेतृत्व सागर निवासी सोहेल खान कूडो विश्व कप में 4 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे. यह टूर्नामेंट 5 और 6 जुलाई को बुल्गारिया में आयोजित होगा. सोहेल को वर्ल्ड रैंकिंग में 12वां स्थान उन्हें 2024 में हुए कूडो यूरेशियन कप में कांस्य पदक जीतने की वजह से मिला है. इस प्रतियोगिता में उन्हें 1 रैंकिंग प्वाइंट मिला था. सोहेल इंडिया के सबसे ऊंची रैंकिंग वाले M-250 श्रेणी के खिलाड़ी हैं. उनके पास इंटरनेशनल कंपटीशन का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है. सोहेल बुल्गारिया वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का करेंगे नेतृत्व (ETV Bharat) कूडो खेल में दुनिया भर में सोहेल का नाम कूडो प्लेयर सोहेल का नाम पूरी दुनिया में है. वे 2017 जूनियर वर्ल्ड कप के स्वर्ण पदक विजेता, अक्षय कुमार कुडो टूर्नामेंट में 4 बार के अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता और 2023 टोक्यो में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनलिस्ट रह चुके हैं. अपनी इस उपलब्धि पर सोहेल खान ने कहा "विश्व स्तर पर टॉप खिलाड़ियों में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है. लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है. मैं एक अरब लोगों के सपनों को अपने साथ लेकर चलता हूं. मेरा संकल्प भारत को शीर्ष पर पहुंचाना है." उन्होंने कहा, "जब तक मैं विश्व में नंबर वन नहीं बन जाता, मेरे लिए खून-पसीना कुछ भी मायने नहीं रखता. मेरा हर कदम मेरे देश के लिए हैं." सोहेल खान कूडो में जीत चुके हैं कई मेडल (ETV Bharat)

कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन की रैंकिंग- M-250 श्रेणी– वर्ल्ड कप 2025 वरीयता सूची रयोता ओनोदेरा (जापान) विलियस तारासेविसियस (लिथुआनिया) हादझिएव रूसी (बुल्गारिया) लाउटारो डियाज़ (चिली) एर्माकोव इलिया (रूस) रेमस मोगा (रोमानिया) रोनाल्ड वर्गास (कोलंबिया) मोसेन बाघी नसराबादी (ईरान) त्सुबासा टेरासाका (जापान) पोचिनी वालेरियो (इटली) एंगस क्वांग (कनाडा) सोहेल खान (भारत)

