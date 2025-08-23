सागर (कपिल तिवारी): मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व बाघों और भविष्य में बसने जा रहे चीतों को लेकर चर्चा में है. यहां बाघों और चीतों के अलावा कई और ऐसे पशु पक्षी हैं, जो अपनी अलग-अलग खासियत के लिए जाने जाते हैं. ऐसा ही एक दुर्लभ पक्षी सैंड ग्राउस है, जो नौरादेही टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है. इस पक्षी की खासियत ये है कि ये आमतौर पर गरम और सूखे इलाकों में पाया जाता है.
ये बीज, दाने और घास के तिनकों को भोजन बनाता है. लेकिन पानी के लिए लंबा सफर तय करता है. खासकर अपने चूजों को पानी पिलाने के लिए ये जो तरीका अपनाता है, वो अपने आप में अनोखा है. ये अपने शरीर के निचले हिस्सा में पानी का संग्रह करता है और फिर अपने चूजों की प्यास बुझाने के साथ उन्हें ठंडा करने के लिए अपने शरीर से पानी देता है.
नौरादेही में आसानी से आता है नजर
सैंड ग्राउस (Sandgrouse) एक दुर्लभ पक्षी है, जो सुखे, बंजर इलाकों, रेगिस्तान और बड़े खुले मैदानों में पाया जाता है. ये पक्षी अफ्रीका, मेडागास्कर, मध्य पूर्व एशिया से भारत के शुष्क इलाकों में देखने को मिलते है. इसका आकार कबूतर की तरह होता है. लंबी पूंछ और पंख होते हैं. आमतौर पर ये अपना घोंसला पेड़ों पर नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से छोटी-मोटी झाड़ियां के नजदीक बनाते हैं.
ये अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क और सजग रहते हैं. मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व नौरादेही में इसे देखा जाता है. क्योंकि ये एक विशाल क्षेत्रफल वाला इलाका है. इसमें बड़े-बड़े घास के मैदान हैं. खास बात ये है कि नौरादेही में सैंड ग्राउस के अलावा पेंटेड सेंड ग्राउस भी पाए जाते हैं. पेंटेड सैंड ग्राउस के गले के पास धारियां पाई जाती हैं.
बीज वाली फल्लियां और घास इनका भोजन
यह एक शाकाहारी पक्षी है, जो पूरी तरह से बीज वाली फल्लियों और दानों पर निर्भर रहता है. इसके अलावा घास के तिनके भी इसका प्रिय भोजन होते हैं. भोजन से ज्यादा इनको पानी पीने के लिए जद्दोजहद करनी होती है. इसके अलावा हरी टहनियां, पत्तियां और जामुन भी खाते हैं. यह कई तरह के अनाज के बीज और दाने भी खाते हैं. फलीदार पौधों के बीज इनका प्रमुख भोजन हैं.
मीलों सफर कर अनोखे तरीके से लाते हैं चूजों के लिए पानी
सैंड ग्राउस अपने बच्चों की सुरक्षा और भोजन को लेकर काफी सतर्क रहते हैं. आमतौर पर उनकी सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित छोटी झाड़ियां के बीच घोंसला बनाते हैं. गर्म और शुष्क इलाकों में रहने के कारण अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं. विशेष तौर पर उनको पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके शरीर को ठंडा रखने के लिए सैंड ग्राउस काफी मेहनत करते हैं.
पानी की तलाश में 30 से 40 मील तक सफर करते हैं और अपने बच्चों के लिए पानी लेकर आते हैं. इनका पानी लाने का तरीका अनोखा होता है. यह अपने शरीर के निचले हिस्से के पंखों को पानी में डुबो डुबोकर पानी को सोखते हैं और जब उन्हें भरोसा हो जाता है कि उनके पंखों में काफी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया है, तो फिर मीलों सफर तय कर अपने बच्चों के पास पहुंचते हैं और उनके बच्चे पंखों से पानी पीते हैं औ पानी झड़ाकर बच्चों को ठंडक प्रदान करते हैं.
क्या कहते हैं जानकार
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. एए अंसारी बताते हैं कि, ''चूंकि यह शुष्क इलाका है और यहां जो terrestrial (स्थलीय) bird हैं. उनमें से एक पक्षी सैंड ग्राउस (Sandgrouse) है. यह अमूमन अपने बच्चों या चूजों को ठंडक पहुंचाने और पानी पिलाने के लिए अलग तरीका अपनाता है. यह अपने शरीर को पानी से भिगो लेता है और एक तरह से पंखों में पानी सोख लेता है. फिर अपने चूजों को अपने शरीर और पंखों से पानी पिलाता है और उन्हें ठंडा रखता है.''
''ये एक दुर्लभ पक्षी है, क्योंकि ज्यादातर बड़े और खुले मैदान में पाया जाता है, जिनकी संख्या कम होने के कारण इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं. लेकिन नौरादेही टाइगर रिजर्व में ये पाया जाता है. हमारे यहां सैंड ग्राउस और पेंटेड सैंड ग्राउस दोनों पाए जाते हैं. आमतौर पर यह बीज, दाने और घास के तिनके खाता है.''