सागर: देश में ऐसे कई कलाकार, खिलाड़ी और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने हुनर से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है बावजूद इसके उनका धर्म, उनके हुनर से बड़ा नहीं हो पाया. मध्य प्रदेश के सागर में भी एक ऐसे ही चित्रकार हैं असरार अहमद. उनका खुद मानना है कि कला का कोई मजहब नहीं होता. कुछ ऐसी ही प्रेरणा से असरार अहमद और उनकी टीम ने संत प्रेमानंद महाराज की कई पेंटिग्स बना डालीं.
चित्रकार मोहम्मद असरार का कहना कि स्वामी प्रेमानंद निर्विवाद संत हैं, वे सभी धर्म को एक समान मानते हैं. अपने प्रवचनों में किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाते. धर्म और आध्यात्म के अलावा उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है.
संत प्रेमानंद की बना डालीं कई तस्वीरें
शहर के जाने-माने चित्रकार असरार अहमद इन दिनों सुर्खियों में हैं. दरअसल उन्होंने अपने साथियों के साथ संत प्रेमानंद की अलग-अलग कई पेंटिंग्स बनाई हैं. जिसकी चर्चा शहर और शहर के बाहर भी हो रही है. इस बात को लेकर उनको जमकर तारीफ मिल रही है.
'कला का कोई मजहब नहीं होता'
मजहब के आधार पर कई लोग इस बात को लेकर आलोचना भी कर सकते हैं लेकिन चित्रकार असरार अहमद मानते हैं कि "कला का कोई मजहब नहीं होता है. मुझे अपने साथियों से संत प्रेमानंद के बारे में पता चला, तो मैं काफी प्रभावित हुआ और मन में आया कि हमारे रंग के साथी ग्रुप को उन पर काम करना चाहिए.
हमारे साथियों ने अलग-अलग माध्यम से संत प्रेमानंद की तस्वीरें बनाई और फिर हमने प्रदर्शनी भी लगाई. हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला. जहां तक संत प्रेमानंद से प्रभावित होने की बात है, तो मुझे उनकी अच्छी बात ये लगी कि उनके साथ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है और उनके भक्तों के लिए कोई आर्थिक बाध्यता भी नहीं है."
संत प्रेमानंद के बारे में सुनकर आया विचार
चित्रकार असरार अहमद से जब ईटीवी भारत ने संत प्रेमानंद की पेंटिंग्स बनाने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि "कलाकार के लिए कोई विशेष कारण नहीं होता है. जो बात दिल को छू जाए, वह चीज कागज और कैनवास पर बनने लगती है. हमारे रंग के साथी ग्रुप में कुछ ऐसे साथी है, जो संत प्रेमानंद से जुड़े हैं. जब वे लोग वृंदावन गए और वहां से वापस आकर उन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी आधी रात को निकलते हैं तब भी बहुत भीड़ होती है. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और रील वायरल होते हैं. उनके बारे में सुनकर लगा कि इन पर काम करना चाहिए और फिर उनकी पेंटिंग बनाने का सिलसिला शुरू हो गया."
सभी को भाया असरार अहमद का आइडिया
असरार अहमद की सहयोगी अंशिता बजाज बताती हैं कि "असरार सर के दिमाग में आइडिया आया कि प्रेमानंदजी की पेंटिंग्स बनाना चाहिए. उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी फिर हम सब से कहा कि आप लोग भी संत प्रेमानंद की पेंटिंग बनाएं, फिर हम प्रदर्शनी लगायेंगे. आइडिया अच्छा लगा तो हम सब लोगों ने भी एक-डेढ़ महीने में अलग-अलग माध्यम से उनकी पेंटिंग्स बनाईं. किसी ने वाटर कलर से तो किसी ने पोस्टर कलर तो किसी ने पेंसिल कलर तो किसी ने चारकोल से पेंटिंग बनाईं हैं."
'दिखावा नहीं करते प्रेमानंद महाराज'
असरार अहमद कहते हैं कि "संत प्रेमानंद जी की खासियत ये है कि उनकी दोनों किडनी खराब होने के बाद भी वह काफी स्वस्थ दिखते हैं. वे किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं. मैंने उनके जितने भी वीडियो देखे हैं, उसमें वह कभी किसी ताबीज की बात नहीं करते हैं और किसी तरह का दिखावा नहीं करते हैं. उनके अनुयायियों के लिए कोई आर्थिक बोझ भी नहीं देते हैं. कहीं ना कहीं मुझे ये सब चीज अच्छी लगी और मुझे लगा कि उन पर काम करना चाहिए.
कई भगवानों की बना चुके हैं पेंटिंग्स
आज के दौर में जहां धर्म और मजहब को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं, ऐसी स्थिति में संत प्रेमानंद की पेंटिंग्स बनाने को लेकर असरार अहमद कहते हैं कि मैं कलाकार हूं और मुझे लगता है कि कला सबके लिए है. किसी विशेष धर्म या मजहब से कला का कोई लेना-देना नहीं है. इसके पहले हमने रामायण पर काम किया है और भगवान राम की कई पेंटिंग्स बनाई हैं. मेरे साथ अलग-अलग मजहब के लोग काम करते हैं. हमने सांई और गणेश भगवान की भी पेंटिंग बनाई हैं."
जाने-माने चित्रकार हैं असरार अहमद
अपने साथियों के साथ संत प्रेमानंद की तस्वीरें बनाकर सुर्खियों में आए असरार अहमद की बात करें, तो वह रंग के साथी ग्रुप के फाउंडर के रूप में सागर में जाने जाते हैं. इनको बचपन से चित्रकारी का शौक था, जिसे आगे चलकर इन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया. असरार अहमद ने मुंबई के जेजे कॉलेज ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया है, तो फाइन आर्ट में डिग्री भी हासिल की है. पिछले 8 साल से सागर में अपनी सहयोगी अंशिता बजाज के साथ रंग आर्ट इंस्टिट्यूट का संचालन भी कर रहे हैं, जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से संबद्ध डिप्लोमा कोर्स संचालित करती है.