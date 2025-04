ETV Bharat / bharat

IITian का बिजली आविष्कार, सोलर प्लांट में 16 किस्म की फसल उगा किया कमाल - AGRI VOLTAIC SOLAR PLANT IN SAGAR

सागर में एग्री वोल्टाइक सोलर प्लांट ( ETV Bharat )

Published : April 15, 2025 at 8:17 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 11:11 AM IST

सागर (कपिल तिवारी) : शहर के आईआईटियन आनंद जैन ने ऐसा कमाल कर दिखाया है, जो अभी तक देश में नहीं हुआ है. उन्होंने 16 एकड़ के परिसर में बिजली उत्पादन के साथ जैविक खेती करने का कमाल किया है. दरअसल उन्होंने 16 एकड़ में सोलर प्लांट लगाया है. लेकिन सोलर प्लांट के नीचे आमतौर पर खेती नहीं हो पाती है, क्योकिं पौधों को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है. उन्होनें सोलर प्लांट इस तरह लगाए हैं कि पौधों को पर्याप्त सूरज की रोशनी भी मिलती है और बिजली उत्पादन भी होता है. खास बात ये है कि सोलर प्लांट के नीचे वो जैविक तरीके से करीब 16 तरह की फल सब्जियां भी उगा रहे हैं. इस तकनीक को एग्री वोल्टाइक सोलर प्लांट कहा जाता है. देश में दूसरी जगहों पर भी ऐसे प्रयोग हुए हैं लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह पहला प्रयोग बताया जा रहा है. क्या है एग्री वोल्टाइक सोलर प्लांट

