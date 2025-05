ETV Bharat / bharat

सागर (कपिल तिवारी): आजकल ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में तरह-तरह के प्रयोग देखने मिल रहे हैं. खासकर फोरव्हीलर सेगमेंट में एक से बढ़कर एक गाड़ियां आ रही है. जब से इलेक्ट्रिक कार का चलन आया है, तो कई तरह के प्रयोग देखने मिल रहे हैं. सागर के मकरोनिया इलाके में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र हिमांशु पटेल ने घर पर हाइब्रिड कार तैयार की है. इस कार की खासियत ये है कि ये डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलेगी. हिमांशु बताते हैं कि प्रयोग के तौर पर इसे बनाने में करीब डेढ़ से दो लाख रुपए खर्च हुए हैं. भविष्य में हिमांशु अपने इस कार डिजाइनिंग तकनीक का पेटेंट कराना चाहते हैं. उनका कहना है कि अगर इस कार्य को व्यावसायिक तौर पर बाजार में रखा जाए, तो कीमत 5 लाख तक हो सकती है. बैटरी की क्षमता को लेकर इसकी कीमत थोड़ी और बढ़ सकती है. पहले बनाई ई कार, अब तैयार कर दी हाइब्रिड कार सागर के मकरोनिया के रहने वाले हिमांशु पटेल की बात करें, तो फिलहाल वो गुजरात के गांधीनगर की LDRP इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिक ब्रांच में बीई कर रहे हैं और वाहनों को लेकर तरह-तरह के प्रयोग करते रहते हैं. हिमांशु पटेल ने कोरोना काल में लाॅकडाउन में मिलने वाले समय का उपयोग कर घर पर ही ई कार बनायी थी. अब उन्होंने हाइब्रिड कार तैयार की है. इस कार की खासियत ये है कि ये डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलेगी और अन्य ई कार या हाइब्रिड कारों के मुकाबले सड़क पर बेहतरीन परफार्मेंस करती है.

इंजीनियर स्टूडेंट का कमाल (ETV Bharat) डीजल से चलाने पर ये खूबियां हिमांशु पटेल बताते हैं कि "ये काफी सस्ती और किफायती हाइब्रिड कार है, जो डीजल और इलेक्ट्रिक से चलती है. इसे तैयार करने में डीआई इंजन 2.6 लीटर का उपयोग किया है. जिसकी क्षमता और परफार्मेंस काफी अच्छी है. इसमें 4.1 का गियर बाॅक्स लगाया है, जिसका फायदा ये है कि अगर ये किसी ऐसी जगह में फंस जाए, जहां से निकलना मुश्किल हो जाए, तो 4.1 के गियर बाॅक्स के कारण ऐसा नहीं होगा और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी नहीं फंसेंगे. इसमें 60 लीटर का डीजल टैंक लगाया है. डीजल से चलाने पर 18-19 लीटर तक माइलेज मिल जाता है. डीजल से चलाने पर इसकी स्पीड 110 से 120 किमी प्रति घंटा मिल सकती है." सागर के युवा इंजीनियर ने बनाई हाइब्रिड कार (ETV Bharat) इलेक्ट्रिक मोड में ये है खूबियां हिमांशु बताते है कि डीजल से चलाने की खूबियां अलग है, तो इलेक्ट्रिक से चलाने के लिए एक बार चार्ज करने पर 170 से 180 किमी चलाई जा सकती है. इसे घर में सप्लाई होने वाली बिजली से आसानी से सप्लाई से चार्ज कर सकते हैं. बैटरी फुल चार्ज होने में 5-6 यूनिट खर्च होती है और चार से पांच घंटे में चार्ज हो जाती है. इलेक्ट्रिक में भी 4.1 का गियर बाॅक्स काम करेगा. आमतौर पर इलेक्ट्रिक कार आटोमैटिक होती है, लेकिन ये मैनुयल इलेक्ट्रिक कार है, जो गियर के जरिए चलेगी और खराब रास्तों पर भी बढ़िया चलेगी. सड़कों पर दौड़ रही हाइब्रिड कार (ETV Bharat) इलेक्ट्रिक से चलाने पर ये 80 से 90 किमी की स्पीड पर चल सकती है. इसमें तीन तरह की चार्जिंग होती है. पहला रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से ब्रेक लगाने पर मिलने वाली एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाएगी. जिससे ब्रेक लगाने पर भी बैटरी चार्ज होगी. इसमें अल्टीनेटर लगाया है, ऐसे में डीजल से चलने पर इलेक्ट्रिक वाली बैटरी चार्ज होती रहेगी. इसके अलावा घर में उपयोग होने वाली बिजली से भी चार्ज किया जा सकता है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मैनिट छात्रों का इनोवेशन, पहाड़ों पर आसानी से दौड़ेगा ये व्हीकल

पीथमपुर में दौड़ा देश का पहला हाइड्रोजन-CNG व्हीकल, नितिन गडकरी ने की फर्राटेदार सवारी पेंटेट की तैयारी में हिमांशु पटेल हिमांशु पटेल का कहना है कि इस हाइब्रिड कार में ऐसी कई खूबियां है, जो दूसरी कारों में नहीं है. इसलिए मैं इसकी तकनीक पेंटेट कराने का प्रयास कर रहा हूं. हिमांशु का कहना है कि इलेक्ट्रिक कार ऑटोमेटिक आती है, लेकिन इसमें मैंने गियर लगाए हैं. इसमें रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक चार्जिंग के साथ है. भविष्य में इसे फ्रंट में इलेक्ट्रिक ड्राइव और पीछे डीजल ड्राइव करने वाला हूं. इसमें सोलर पैनल भी लगाऊंगा, ताकि खुले में रहने पर चार्ज होती रही. इसको बनाने में करीब डेढ़ से दो लाख तक की लगात आयी है. बाजार में अगर इसे लाते हैं, तो इसकी कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है.

