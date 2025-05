ETV Bharat / bharat

साइंटिस्ट कपल का कमाल, अमेरिकन जर्नल ने कवरपेज पर दी जगह, दुनिया ने कहा वाह - SCIENTIST COUPLE COMPUTER ALGORITHM

साइंटिस्ट कपल ने तैयार किया कम्प्यूटर एल्गोरिथ्म ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 5, 2025 at 4:32 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 4:38 PM IST 6 Min Read

सागर: आम तौर पर मानव जाति में व्यवहार आधारित बीमारियों की दवाएं बनाने मानव व्यवहार का अध्ययन जरूरी होता है. इसके लिए जीव और चिकित्सा वैज्ञानिक तरह-तरह के प्रयोग प्रयोगशालाओं में करते हैं और सफल होने के बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद दवाएं बनाते हैं. पहले वैज्ञानिक चूहे, मेंढक और दूसरे जंतुओं पर प्रयोग करते थे, लेकिन जीव प्रेमियों के विरोध के चलते अब ज्यादातर प्रयोग जेब्राफिश मछली पर किए जाने लगे हैं, क्योंकि ये मछली बहुत हद तक मानव जाति से मेल रखती है. ऐसे में जब मानव व्यवहार से जुडे़ रोगों के लिए दवाएं तैयार की जाती है, तो व्यवहार समझने के लिए पहले जेब्राफिश पर प्रयोग किए जाते हैं. जेब्राफिश के व्यवहार के अध्ययन के लिए काफी कम उपकरण फिलहाल मौजूद है और काफी महंगे हैं. इस वजह से कई वैज्ञानिक और संस्थान इनको खरीदने में सक्षम नहीं है, लेकिन सागर यूनिवर्सिटी के डाॅ. योगेश भार्गव और हैदराबाद आईआईटी में कार्यरत उनकी पत्नी डाॅ. अनामिका भार्गव ने जेब्राफिश के व्यवहार के अध्ययन के लिए कम्प्यूटर आधारित एल्गोरिथ्म तैयार किया. जो लगातार जेब्राफिश के व्यवहार का अध्ययन कर उससे जुडे आंकडे़ उपलब्ध कराता है, इसे जेब्राट्रेक नाम दिया गया है. खास बात ये है कि पति पत्नी की साझा रिसर्च को प्रतिष्ठित अमेरिकन साइंस जर्नल स्टार प्रोटोकाॅल ने कवर पेज पर जगह दी है. सागर डॉ गौर विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट (ETV Bharat) क्या है व्यवहार की परिभाषा सागर के डाॅ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के माइक्रोबाॅयलाजी विभाग के असि. प्रोफेसर डाॅ योगेश भार्गव कहते हैं कि "अगर व्यवहार की बात की जाए, तो आज तक कोई मान्य परिभाषा सामने नहीं आयी है. एक जीव वैज्ञानिक, चिकित्सा वैज्ञानिक या जनसंपर्क से जुडे़ व्यक्ति के लिए व्यवहार से जुड़ी परिभाषाएं अलग-अलग है. वैज्ञानिक आधार पर व्यवहार को परिभाषित करने के प्रयास में कहा जाता है कि जो भी आपके अंदर घटित हो रहा है, उसे प्रेरित करने के लिए अंदर और बाहर से जो कारक प्रभावी होते हैं, हम उसे व्यवहार कह सकते हैं."

क्यों जरूरी है व्यवहार का अध्ययन अब सवाल उठता है कि आखिर जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्यों जरूरी है, तो डाॅ योगेश भार्गव बताते हैं कि "मानव में ऐसी कई बीमारियां है, जो व्यवहार आधारित होती है. जिनमें एलजाइमर, पार्किन्सन, डर या लत लगने जैसी बीमारियां होती है. मान लीजिए अगर इन बीमारियों से जुड़ी दवाएं बनाना है, जिनमें व्यवहार प्रमुख है, तो व्यवहार का अध्ययन जरूरी होता है. तब जाकर इन बीमारियों के लिए दवाएं बनती है. इसके लिए ये जानना जरूरी है कि इन समस्याओं के कारण उस जीव के व्यवहार पर क्या असर पड़ रहा है. फिर ऐसी दवाएं तैयार की जाती है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम हो." डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय (ETV Bharat) व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्या जरूरी है अब बात आती है कि मानव के व्यवहार के अध्ययन के लिए क्या वैज्ञानिक तरीके या उपकरण हो सकते हैं. जिसके परिणामों के आधार पर हम दवाएं तैयार करने का काम करें. जब व्यवहार मापने की बात आती है, तो मानव के व्यवहार को समझने के लिए वर्तमान में जेब्राफिश पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्राणी है, जो काफी हद तक मानव के करीब पाया गया है. इसके लिए जेब्राफिश के व्यवहार के अध्ययन के लिए जो कम्प्यूटर आधारित तकनीक विकसित की है, उसे हमने जेब्राट्रेक नाम दिया है. ये कम्प्यूटर आधारित एल्गोरिथ्म है, जिसके आधार पर जेब्राफिश के व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में किया जा सकता है. आखिर क्यों थी जेब्राट्रेक जैसी तकनीक की जरूरत डाॅ योगेश भार्गव कहते हैं कि इस तकनीक पर काम करने के लिए हमारे सामने तीन समस्याएं थी. सबसे बड़ी समस्या थी कि जीव जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन के लिए जो उपकरण है, वो काफी कम है. जो उपकरण मौजूद हैं, वो व्यावसायिक स्तर पर काफी महंगे हैं. ऐसे में कोई युवा वैज्ञानिक या संस्थान अपनी प्रयोगशाला बनाना चाहता है, तो लागत काफी बढ़ जाती है. अब तकनीक की बात करें, तो ऐसी तकनीक की जरूरत थी, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो और कम्प्यूटर आधारित हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार किसी भी जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है. हैदराबाद IIT की साइंटिस्ट (ETV Bharat) उसकी अपनी शारीरिक बाध्यताएं हैं. ऐसे में हमें 24 घंटे सक्रिय रहने वाले उपकरण की जरूरत थी. तीसरी समस्या ये थी कि हमें महंगे उपकरण नहीं, बल्कि कम कीमत के उपकरण चाहिए थे. इन तीन समस्याओं के आधार पर हमने काम करते हुए जेब्राट्रैक नाम का कम्प्यूटर एलगोरिथिम तैयार किया. जिसके जरिए हम जेब्राफिश के व्यवहार का अध्ययन मुफ्त में कर सकते हैं. सागर यूनिवर्सिटी और आईआईटी हैदराबाद की 9 साल की मेहनत डाॅ योगेश भार्गव बताते हैं कि "इस काम को देश के दो बडे़ संस्थानों ने मिलकर 2016 में शुरू किया था. तब हमने 2016 में जर्नल आफ न्यूरोसाइंस मैथड प्रकाशित किया था. अब हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकाल प्रकाशित किया है. डाॅ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के माइक्रोबाॅयलाजी विभाग की लैब में तकनीक को विकसित किया गया. जिसके विभिन्न पहलुओं पर हमने काम किया. इसके बाद प्रयोगों के जो निष्कर्ष आए, उनके परीक्षण का काम आईआईटी हैदराबाद की डाॅ अनामिका भार्गव ने किया, जो बायोटेक्नालाॅजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है. इसमें पीएचडी स्टूडेंट डाॅ शुभम नेमा ने हमारा सहयोग किया. विज्ञान जगत और आम आदमी के लिए ये है फायदा डाॅ योगेश भार्गव बताते हैं कि इस तकनीक को वैज्ञानिक और जनसामान्य वर्ग के स्तर पर देंखे, तो वैज्ञानिकों के लिए ये फायदा है कि अब तक जो साफ्टवेयर और टूल्स है, वो अमेरिका और यूके से आते हैं. अब उसी स्तर की विशेषज्ञता वाला साफ्टवेयर हमारे जेब्राट्रेक वाले मैथड्स से फ्री मिलेगा. इसका ये फायदा होगा कि वे वैज्ञानिक जो बजट की कमी के कारण काम नहीं कर पा रहे थे, वो आसानी से काम कर सकेंगे. जनसामान्य के लिहाज से देखा जाए, तो अब तक जो दवाईयां आती थी. उसके लिए बहुत कठिन और लंबी अवधि वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. साइंटिस्ट कपल का कमाल (ETV Bharat)

उसके लिए कई तरह की बाध्यताएं इसलिए थी कि उपकरण और तकनीक उपलब्ध नहीं थी. अब इससे ये फायदा होगा कि ज्यादा लोग काम कर सकेंगे और किसी भी दवा के अविष्कार के बाद जो प्री क्लीनिकल टाइम काफी लंबा होता था, अब बहुत कम होगा. एक तरह से व्यवहार से जुड़ी बीमारियों की दवाएं जल्दी बाजार में आ सकेंगी.

उसके लिए बहुत कठिन और लंबी अवधि वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. साइंटिस्ट कपल का कमाल (ETV Bharat)

उसके लिए कई तरह की बाध्यताएं इसलिए थी कि उपकरण और तकनीक उपलब्ध नहीं थी. अब इससे ये फायदा होगा कि ज्यादा लोग काम कर सकेंगे और किसी भी दवा के अविष्कार के बाद जो प्री क्लीनिकल टाइम काफी लंबा होता था, अब बहुत कम होगा. एक तरह से व्यवहार से जुड़ी बीमारियों की दवाएं जल्दी बाजार में आ सकेंगी.

Last Updated : May 5, 2025 at 4:38 PM IST