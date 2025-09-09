ETV Bharat / bharat

कैप्सिकम से बनी टिंचर घाव पर लगाते ही नहीं कभी पीते भी थे, एक सागर तो दूसरी अमेरिका के म्यूजियम में है सुरक्षित

शिमला मिर्च ही नहीं, जिंजर और इलायची से भी कभी बनती थी टिंचर. घाव पर लगाते ही नहीं बल्कि सिरप की तरह होता था उपयोग.

SAGAR CAPSICUM TINCTURE
डॉ गौर संग्रहालय में है शिमला मिर्च से बनी टिंचर (ETV Bharat)
Published : September 9, 2025 at 7:11 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 7:28 PM IST

सागर: टिंचर का नाम सुनते ही खेलकूद या किसी दुर्घटना के दौरान लगने वाली चोटों के इलाज के बारे में याद जा आती है. चोट या घाव को साफ करने और संक्रमण रोकने के लिए आयोडीन टिंचर का आज भी उपयोग होता है. बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था कि टिंचर को ना सिर्फ चोटों के इलाज बल्कि कई सारे रोगों के लिए उपयोग किया जाता था. इसको सिर्फ घाव पर लगाते ही नहीं थे बल्कि सिरप की तरह पीया भी जाता था.

खास बात ये है कि पहले अदरक, इलायची और शिमला मिर्च के अलावा आयुर्वेदिक औषधियों की भी टिंचर बनती थी. सागर यूनिवर्सिटी के गौर म्यूजियम के मेडिकल म्यूजियम में कई सालों पुरानी टिंचर आज भी सुरक्षित है. वहीं अमेरिका के नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में भी यह टिंचर रखी है.

कैप्सिकम से बनी टिंचर घाव पर लगाते ही नहीं कभी पीते भी थे (ETV Bharat)

डॉ गौर संग्रहालय में है शिमला मिर्च से बनी टिंचर

सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक डाॅ हरीसिंह गौर ने 1946 में जब यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तब लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए कई तरह की चीजें दान में दी थी. ऐसे में यूनिवर्सिटी की अस्पताल को उस जमाने के मेडिकल उपकरण, दवाइयां और कई तरह की चीजें मिली थीं.

Medical Equipment Second World War
गौर संग्रहालय के मेडिकल म्यूजियम में हैं सेकंड वर्ल्ड वार के मेडिकल उपकरण (ETV Bharat)

यूनिवर्सिटी अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक जैन बताते हैं कि "गौर संग्रहालय के मेडिकल म्यूजियम में सेकंड वर्ल्ड वार के मेडिकल उपकरण रखे हुए हैं. इसके अलावा कुछ नायाब दवाईयां भी हैं. जिनमें ऐसे उपकरण, जिनका उपयोग युद्ध के समय होता था और कई ऐसी दवाईयां हैं, जो उस समय उपयोग की जाती थीं. इन्हीं में से एक कैप्सिकम टिंचर भी है."

DR GOUR MEDICAL MUSEUM SAGAR
सागर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेडिकल म्यूजियम (ETV Bharat)

सागर यूनिवर्सिटी में है शिमला मिर्च से बनी टिंचर

सागर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेडिकल म्यूजियम में कैप्सिकम टिंचर मौजूद है. डॉक्टर अभिषेक जैन बताते हैं कि "ये कैप्सीकम टिंचर नागपुर की एक कंपनी वीनो फॉर्मा एंड केमिकल्स की बनी हुई है. ये 1960-70 के दशक में बनी करीब 55 से 60 साल पुरानी टिंचर की बाॅटल है, जो आज भी उपयोगी है. इसमें एल्कोहल कंटेंट 60 प्रतिशत है, जिसे कैप्सिकम द्वारा विशेष विधि से बनाया गया है. हालांकि स्पष्ट रूप से किस विधि द्वारा बनाया गया है, ये कंपनी से ही पता चल सकता है."

CAPSICUM TINCTURE AMERICA MUSEUM
एक सागर तो दूसरी अमेरिका के म्यूजियम में है सुरक्षित कैप्सिकम टिंचर (ETV Bharat)

अमेरिका के म्यूजियम में भी मौजूद है शिमला मिर्च से बनी टिंचर

डॉक्टर अभिषेक जैन बताते हैं कि "सबसे खास बात ये है कि जो कैप्सिकम टिंचर यहां मौजूद है ठीक वैसी ही टिंचर अमेरिका के नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में भी मौजूद है. ये बहुत ही नायाब चीज है, इसे जल्द ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आम लोगों के लिए गौर संग्रहालय में रखा जाएगा."

सिर्फ कैप्सिकम ही नहीं, जिंजर और इलायची की भी टिंचर

डाॅ अभिषेक जैन बताते हैं कि "यहां मौजूद कैप्सिकम टिंचर की बात करें, तो इसका हर्बल का फार्मूलेशन होता है. किसी भी तरह की हर्बल चीजें जैसे जड़ी-बूटियां वगैरह से बनती हैं. जैसे इसमें शिमला मिर्च की टिंचर बनी हुई है. हमारे पास अदरक, इलायची और बसाका करके एक आयुर्वेदिक औषधि है, उसकी भी टिंचर है."

CAPSICUM TINCTURE AMERICA MUSEUM
मेडिकल म्यूजियम में मौजूद हैं कई पुराने उपकरण (ETV Bharat)

सिरप की तरह मरीज पीते थे टिंचर

डाॅ अभिषेक जैन बताते हैं कि "जैसे शिमला मिर्च की टिंचर है. इसका उपयोग तंत्रिका तंत्र के दर्द में किया जाता है. जिस तरह से हम कोई मरहम लगाते हैं, उस तरह से भी दर्द के लिए उपयोग किया जाता है. इसके अलावा अपच को लेकर भी इसका उपयोग किया जाता है. पेट से संबंधित कुछ विशेष रोगों में इसका उपयोग किया जाता है. बहुत ही कम मात्रा में .5 मिली से लेकर 1 मिली तक इसको पीया जा सकता है."

'कैप्सिकम टिंचर बनाने की विधि लुप्त'

आधुनिक मेडिकल साइंस की बात करें, तो आज सिर्फ आयोडीन टिंचर का उपयोग होता है. इसका उपयोग चोट लगने पर घाव को साफ करने और संक्रमण रोकने के लिए होता है.

इसक टिंचर के उपयोग बंद होने के बारे में डाॅ अभिषेक जैन बताते हैं कि "आधुनिक समय में दवाइयों की उपलब्धता, दवाइयों का असर, दवाइयों का वैज्ञानिक परीक्षण हो चुका है. साथ ही साथ इसको बनाने की विधि एक तरह से लुप्त हो चुकी है, जो बहुत कम देखने मिलती है. मैनें भी इसको बनाने की विधि तलाशी कि पुराने समय में इसको कैसे बनाते थे. हालांकि इसका उपयोग पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है. किसी अन्य फार्मूले में अन्य तरीके से ये टिंचर आज भी उपयोग की जा रही है."

CAPSICUM TINCTURE SAGAR UNIVERSITYCAPSICUM TINCTURE AMERICA MUSEUMDR GOUR MEDICAL MUSEUM SAGARGINGER AND CARDAMOM TINCTURESAGAR CAPSICUM TINCTURE

