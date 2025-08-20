सागर (कपिल तिवारी): आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि कोई पत्थर की नाव पानी पर आसानी से तैर सकती है. सागर जिला पुरातत्व संग्रहालय में 19वीं शताब्दी की एक छोटी सी पत्थर की नाव है, जो आसानी से तैरती है. इस नाव की खासियत ये है कि करीब ढाई किलो वजन की नाव 750 ग्राम वजन रखकर भी पानी पर तैरती रहती है. पुरातत्व के जानकार बताते हैं कि इस नाव के बनाने के तरीके और डिजाइन के कारण ये संभव है कि ये तैरती है. जिला पुरातत्व संग्रहालय में एक अनोखी चीज है.

दान में मिली थी पत्थर की नाव

जिला पुरातत्व संग्रहालय में आकर्षण का केंद्र बनी ये नाव जिला पुरातत्तव संग्रहालय को दान में मिली थी. 1991 में तत्कालीन जिला कलेक्टर मनोज श्रीवास्तव को भूरे खां के व्यक्ति ने दान में ये नाव दी थी. उनका कहना था कि ये उनके पिता द्वारा तैयार की गयी थी. इस नाव का वजन ढाई किलो है और ये अपने ऊपर 750 ग्राम तक वजन लेकर तैर सकती है. इसकी लंबाई 30 सेमी, चौड़ाई 25 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है.

सागर के संग्रहालय में रखी पत्थर की नाव (ETV Bharat)

दानकर्ता ने बताया था कि "इसकी कटिंग और डिजाइन के कारण ये तैरती है. जिला पुरातत्व संग्रहालय को दानकर्ता भूरे खां ने बताया कि पहले कटिंग करने के बाद नाव की स्पेशल डिजाइन बनायी गयी और फिर मिट्टी का लेप करके नाव को काफी पकाया गया. अपनी खास डिजाइन के कारण पत्थर की होने के बावजूद ये नाव तैरती है."

लोगों में आकर्षण का केंद्र

वैसे तो ऐतिहासिक डफरिन अस्पताल में जिला पुरातत्व संग्रहालय संचालित हो रहा है. यहां पर एक से बढ़कर एक प्राचीन और ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, लेकिन यहां आने वाले लोग सबसे ज्यादा नाव की तरफ आकर्षित रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि ये नाव पत्थर की होने के बावजूद पानी पर तैरती है, तो लोग देखना चाहते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि ये पानी में तैरती है. लोग जब ये देखते हैं कि इस नाव में 750 ग्राम वजन रखने के बाद भी तैरती रहती है, तो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं.

पत्थर की नाव की खासियत (ETV Bharat Info)

क्या कहते हैं जानकार

जिला पुरातत्व संग्रहालय सागर के मार्गदर्शक सुजीत पुरी गोस्वामी बताते हैं कि "ये नाव 19वीं शताब्दी की है. ये हमारे संग्रहालय को करीब 34 साल पहले दान में मिली थी. इस नाव की खासियत ये है कि इसका वजन ढाई किलो है और ये अपने ऊपर 750 ग्राम तक का वजन लेकर पानी में तैर सकती है. इसकी बनावट पूरी नाव की तरह है. इसका जो आकार है, पत्थर को अंदर की तरफ काटकर बनाया गया है. इसकी डिजाइन के कारण ये पानी में तैरती है.

ये जिन भूरे खां ने दान दी थी, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने इस नाव को बनाया था. उन्होंने पत्थर की कटिंग करके ऐसा आकार तैयार किया और फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे उच्च तापमान पर पकाया गया. नाव को पकाने के बाद जो आकार सामने आया, उसके कारण ये तैरती है. सुजीत पुरी गोस्वामी बताते हैं कि जब मेरी पोस्टिंग यहां हुई, तो यहां नाव तो मौजूद थी, लेकिन उसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं थी.

संग्रहालय में रखी पत्थर की नाव (ETV Bharat)

इसलिए हमने इसका वजन किया, तो ढाई किलो निकला. फिर इसे पानी में तैराया, तो ये तैर गयी. फिर हमने वजन रखकर तैराया, पहले हमने 300 ग्राम वजन रखा, फिर 500 ग्राम और फिर 750 ग्राम वजन रखा. इस तरह हमें पता चला कि ये नाव 750 ग्राम तक वजन रखने पर भी तैर सकती है. इसके ऊपर वजन रखने पर डूब जाएगी."

सागर जिला पुरातत्व संग्रहालय (ETV Bharat)

क्या कहते हैं भूगर्भ शास्त्री

सागर यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रोफेसर और भूगर्भ शास्त्री डॉ आर के त्रिवेदी बताते हैं कि "ज्वालामुखी का लावा धीरे-धीरे ठंडा होकर चट्टान में बदलता है. तब उसकी सतह पर बुलबुले निकलते हैं. ठंडा होने पर बुलबुलों के कारण चट्टान में गुहाएं (cavity) बन जाती हैं और उसमें हवा भर जाती है. जो पत्थर को हल्का कर देती है, इसलिए वह पानी में तैरने लगता है. जिसे हम प्यूमिक स्टोन कहते हैं.

पुरातत्व संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियां (ETV Bharat)

इसी तरह सेंड स्टोन होता है, जो पानी में तैरता रहता है. पत्थर के तैरने के पीछे विज्ञान का सिद्धांत काम करता है कि कोई भी वस्तु जिसका आयतन पानी से ज्यादा है, तो वह पानी में डूब जाएगी, लेकिन जिसका आयतन पानी से कम है, तो वह पानी की सतह पर तैरती रहेगी."