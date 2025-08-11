ETV Bharat / bharat

भगवानदास के लिए उम्र महज एक नंबर, 69 की उम्र में पावर लिफ्टिंग में जीते 4 मेडल - BHAGWANDAS WON MEDAL POWERLIFTING

सागर के 69 वर्षीय पावरलिफ्टर भगवानदास कश्यप ने केरल में आयोजित पावर लिफ्टिंग में जीते 4 मेडल. इस उम्र में युवाओं को दे रहे मात.

BHAGWANDAS WON MEDAL POWERLIFTING
69 साल की उम्र में भगवानदास कश्यप ने पावर लिफ्टिंग में जीता मेडल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 5:39 PM IST

सागर: इंसान के अंदर अगर जोश, जुनून और जज्बा हो, तो उम्र का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर हो जाता है. ऐसा ही कुछ सागर के 69 साल के भगवानदास कश्यप ने कर दिखाया है. दरअसल, वन विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर्ड हुए भगवानदास कश्य नौकरी के दौरान मध्य प्रदेश वन विभाग की हॉकी टीम से खेलते थे, लेकिन 55 साल की उम्र में उन्होंने हॉकी खेलना छोड़ दिया. खेलने-कूदने की आदत थी, तो पावर लिफ्टिंग से याराना कर लिया और अब 69 साल की उम्र में नेशनल मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं. भगवानदास उम्रदराज लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं.

केरल के कोझिकोड में कर दिखाया कमाल

इन दिनों भगवानदास कश्यप इसलिए सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 69 साल की उम्र में केरल के कोझिकोड में आयोजित नेशनल मास्टर्स मेंस-वूमेंस क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कमाल कर दिखाया है. कोझिकोड में 2 से 7 अगस्त 2025 तक आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने 59 किलोग्राम वर्ग में मास्टर 3 कैटेगरी में स्क्वॉड में गोल्ड, डेडलिफ्ट में गोल्ड, बेंच प्रेस सिल्वर और ओवर ऑल सिल्वर मेडल जीता है. इस तरह से उन्होंने 4 पदक जीते हैं, जिनमें 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हैं.

भगवानदास कश्यप ने केरल में आयोजित पावर लिफ्टिंग में जीते 4 मेडल (ETV Bharat)

हॉकी छूटी तो पावर लिफ्टिंग से जोड़ा नाता

भगवानदास कश्यप बताते हैं कि "वह मूल रूप से हॉकी प्लेयर हैं और जब वन विभाग में नौकरी करते थे तो वन विभाग की मध्य प्रदेश टीम से हॉकी खेलते थे. 55 साल की उम्र में जब हॉकी खेलने में उन्हें दिक्कत आने लगी तो उन्होंने हॉकी से नाता तोड़ लिया, लेकिन बचपन से खेलने-कूदने की आदत के कारण उन्हें अपने जीवन में कुछ कमी महसूस हो रही थी.

national master powerlifting
रिटारमेंट के बाद शुरू की पावर लिफ्टिंग (ETV Bharat)

इसी को पूरा करने के लिए उन्होंने पावर लिफ्टिंग को सहारा बनाया और फिर पावर लिफ्टिंग से ऐसा नाता जुड़ा कि धीरे-धीरे वह पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे और स्टेट चैंपियनशिप से लेकर नेशनल चैंपियनशिप तक कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते."

Sagar Powerlifter Bhagwandas
एशियाड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने की है इच्छा (ETV Bharat)

एशियाड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने की है इच्छा

भगवानदास कश्यप पावर लिफ्टिंग सिर्फ खेल नहीं रहे हैं, बल्कि सागर जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं. युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ अपनी उम्र के लोगों को, जो बुढ़ापा मानकर घर बैठ जाते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करते हैं और खेलकूद से जुड़े रहने की सलाह देते हैं. उनको देखकर कई उम्रदराज लोग पावर लिफ्टिंग से जुड़े हैं और वह भी कई प्रतियोगिताओं में जौहर दिखा रहे हैं.

मनोहर लाल सेन एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं. वह बताते हैं कि "पहले मैं जिम करता था और अखाड़े भी जाता था. मेरी कश्यप से मुलाकात हुई, तो पावर लिफ्टिंग करने लगा. उनको देखकर स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल भी जीते. आंध्र प्रदेश और गोवा में कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है."

एशियाड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की तैयारी

कुछ महीनों में भगवान दास कश्यप 70 की उम्र का आंकड़ा छू लेंगे. इस बढ़ती उम्र के साथ पावर लिफ्टिंग से उनका लगाव भी बढ़ता जा रहा है. उनका कहना है कि अब वह एशियाड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहते हैं. 2026 में भारत में ही यह प्रतियोगिता प्रस्तावित है और मैं अभी से इस प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गया हूं.

