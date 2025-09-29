ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में 63 फीट ऊंचा विशाल 'बटुकम्मा', दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए, मिस वर्ल्ड बोलीं, 'इट्स अ स्पेशल मोमेंट'

हैदराबाद के सरूरनगर मैदान में आयोजित बटुकम्मा कार्यक्रम ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.

Saddula Bathukamma celebrations -
हैदराबाद में 63 फीट ऊंचा विशाल बटुकम्मा ने दिन दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 8:12 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 8:29 PM IST

Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाने वाला 'बटुकम्मा' उत्सव पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस उत्सव के आखिरी दिन, सभी महिलाएं एकत्रित होकर नाच-गाकर उत्सव मनाया. इस दौरान बटुकम्मा उत्सव ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए. वहीं, मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता भी इस पारंपरिक उत्सव का हिस्सा बनीं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना की संस्कृति और उत्सव अलग हैं.

तेलंगाना की संस्कृति की झलक है 'बटुकम्मा'
बता दें कि, 'बटुकम्मा' को समुद्र से लाए गए फूलों से श्रद्धापूर्वक सजाया जाता है. इसी क्रम में हैदराबाद के सरूरनगर मैदान में आयोजित सद्दुला बटुकम्मा कार्यक्रम ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. इसने सबसे बड़े लोक नृत्य और सबसे बड़े बटुकम्मा का रिकॉर्ड बनाया है.

हैदराबाद में 63 फीट ऊंचा विशाल बटुकम्मा को दो गिनीज रिकॉर्ड (ETV Bharat)

गिनीज रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सोमवार को सरूरनगर स्टेडियम में बटुकम्मा कार्यक्रम का आयोजन किया. स्टेडियम में 63 फीट ऊंचा एक विशाल बटुकम्मा स्थापित किया गया था. इस दौरान एक साथ 1354 महिलाओं के साथ बटुकम्मा समारोह आयोजित किया गया.

मंत्री सीतक्का ने बटुकम्मा गीत गाया
इस अवसर पर तेलंगाना की मंत्री सीतक्का, जुपल्ली कृष्ण राव, हैदराबाद की महापौर गडवाला विजयलक्ष्मी और अन्य लोग इस बटुकम्मा कार्यक्रम में शामिल हुए. महिलाओं ने विशाल बटुकम्मा के चारों ओर लयबद्ध नृत्य किया. मंत्री सीतक्का ने बटुकम्मा गीत गाया और दर्शकों का मनोरंजन किया.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने समारोह का निरीक्षण किया और दो रिकॉर्ड बनाने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किए. दूसरी तरफ, हैदराबाद में टैंक बंड और जिलों में मिनी टैंक बंड के आसपास का इलाका बटुकम्मा उत्सव से जगमगा रहा है. सैकड़ों महिलाएं नाच रही हैं और 'बटुकम्मा' गीत गाकर इस उत्सव को मनाते हुए नजर आईं. वहीं, हनुमाकोंडा, निजामाबाद, खम्मम, करीमनगर, वारंगल और अन्य इलाकों में, सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में बटुकम्मा खेलती हुई नजर आईं.

मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता कार्यक्रम में शामिल हुईं (ETV Bharat)

तेलंगाना की संस्कृति और उत्सव अलग हैं: मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता
दूसरी तरफ मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता ने कहा कि तेलंगाना की संस्कृति और उत्सव अलग हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी ताकत खुद बनानी चाहिए और दुनिया को भी महिलाओं की शक्ति का एहसास होना चाहिए.

थाईलैंड की विश्व सुंदरी ओपल सुचाता हैदराबाद के सरूरनगर स्टेडियम में आयोजित सद्दुला बटुकम्मा समारोह में भाग लिया. उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ बटुकम्मा गीत गाए और डांस किया. ओपल सुचाता ने कहा कि एक महिला होने के नाते उन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेकर खुशी हुई.

ये भी पढ़ें: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार 'बटुकम्मा', हैदराबाद में होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम

