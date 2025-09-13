ETV Bharat / bharat

अयप्पा संगमम के लिए सबरीमला वर्चुअल कतार स्लॉट 50 हजार से घटाकर 10 हजार किया

उच्च न्यायालय की देवस्वोम पीठ ने टीडीबी को सबरीमला की पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं के हितों की रक्षा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे.

Ayyappa Sangamam
सबरीमला मंदिर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को पम्पा में होने वाले वैश्विक सम्मेलन 'अयप्पा संगमम' की तैयारियों के दौरान कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि उच्च न्यायालय की देवस्वोम पीठ ने टीडीबी को सबरीमला की पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं के हितों की रक्षा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. यह निर्देश हिंदवीयम फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया था.

टीडीबी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए दैनिक दर्शन स्लॉट की संख्या में भारी कटौती करने के फैसले के बाद अदालत की चिंताएं बढ़ा दी थी. मासिक पूजा के दौरान प्रतिदिन सामान्य 50,000 स्लॉट को 19 और 20 सितंबर को, जो अयप्पा संगमम के साथ ही है, घटाकर केवल 10,000 कर दिया गया है. टीडीबी ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि इस अवधि के दौरान आमतौर पर 10,000 से भी कम तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं.

पम्पा नदी के तट पर 20 सितंबर को होने वाले अय्यप्पा संगमम में लगभग 3,000 आमंत्रित अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है. जिनमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. केरल के केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के मंत्री भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है. विपक्ष ने राज्य सरकार पर आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए इस आयोजन का आयोजन करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने कथित तौर पर सांप्रदायिक कार्ड खेलने के लिए सरकार की आलोचना की है, जिसकी रणनीति उन्होंने भाजपा से मिलती-जुलती बताई है. केंद्रीय मंत्री और त्रिशूर के सांसद सुरेश गोपी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. दूसरी ओर, देवस्वओम मंत्री वी.एन. वासवन ने आश्वासन दिया है कि सम्मेलन से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होगी.

उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर को कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ अयप्पा संगमम के आयोजन की अनुमति दी थी, जिसमें सबरीमला की पवित्रता, पम्पा नदी की पवित्रता और तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा पर ज़ोर दिया गया था. न्यायालय ने टीडीबी को 45 दिनों के भीतर आयोजन की आय और व्यय पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया था.

न्यायालय का यह निर्देश चार याचिकाओं को खारिज करने के बाद आया, जिनमें इस आधार पर इस आयोजन को रोकने की मांग की गई थी कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कर रही है. सरकार ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि टीडीबी सबरीमला के विकास के लिए यह आयोजन कर रहा है.

इसे भी पढ़ेंः सबरीमला में ग्लोबल अय्यप्पा संगमम को मिली सशर्त अनुमति, हाईकोर्ट का फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

अयप्पा संगममSABARIMALA TEMPLEदेवस्वोम पीठAYYAPPA SANGAMAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पटना पहुंचते ही विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- 'PM मोदी और उनकी मां के अपमान का जनता देगी जवाब'

जंगल में गश्त पर थे वन कर्मी, अचानक सामने आ गए 3 बाघ, जानें फिर क्या हुआ?

SBI का बड़ा ऐलान: करोड़ों ग्राहकों के लिए डिपॉजिट स्कीम में नया बदलाव लागू

रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी दिवस पर हवलदार ईशर सिंह और 21 सिख सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी को किया नमन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.