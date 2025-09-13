ETV Bharat / bharat

अयप्पा संगमम के लिए सबरीमला वर्चुअल कतार स्लॉट 50 हजार से घटाकर 10 हजार किया

तिरुवनंतपुरम: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को पम्पा में होने वाले वैश्विक सम्मेलन 'अयप्पा संगमम' की तैयारियों के दौरान कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि उच्च न्यायालय की देवस्वोम पीठ ने टीडीबी को सबरीमला की पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं के हितों की रक्षा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. यह निर्देश हिंदवीयम फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया था.

टीडीबी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए दैनिक दर्शन स्लॉट की संख्या में भारी कटौती करने के फैसले के बाद अदालत की चिंताएं बढ़ा दी थी. मासिक पूजा के दौरान प्रतिदिन सामान्य 50,000 स्लॉट को 19 और 20 सितंबर को, जो अयप्पा संगमम के साथ ही है, घटाकर केवल 10,000 कर दिया गया है. टीडीबी ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि इस अवधि के दौरान आमतौर पर 10,000 से भी कम तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं.

पम्पा नदी के तट पर 20 सितंबर को होने वाले अय्यप्पा संगमम में लगभग 3,000 आमंत्रित अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है. जिनमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. केरल के केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के मंत्री भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है. विपक्ष ने राज्य सरकार पर आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए इस आयोजन का आयोजन करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने कथित तौर पर सांप्रदायिक कार्ड खेलने के लिए सरकार की आलोचना की है, जिसकी रणनीति उन्होंने भाजपा से मिलती-जुलती बताई है. केंद्रीय मंत्री और त्रिशूर के सांसद सुरेश गोपी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. दूसरी ओर, देवस्वओम मंत्री वी.एन. वासवन ने आश्वासन दिया है कि सम्मेलन से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होगी.