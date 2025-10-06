थुलम पूजा के लिए 17 अक्टूबर को खुलेंगे सबरीमला मंदिर के कपाट, ऑनलाइन बुकिंग शुरू
प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर 17 अक्टूबर को थुलम पूजा के लिए फिर से खुलेगा और मंदिर के कपाट 22 अक्टूबर को रात 10 बजे बंद होंगे.
पठानामथिट्टा: केरल के पठानामथिट्टा जिले में स्थित प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होने वाली थुलम पूजा (Thulam Puja) के लिए फिर से खुलने के लिए तैयार है. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने घोषणा की है कि मंदिर के कपाट 17 अक्टूबर को शाम 5:00 बजे खुलेंगे और 22 अक्टूबर को रात 10:00 बजे बंद हो जाएंगे, जिसके बाद उदयस्तमना पूजा (Udayasthamana Puja), पडीपूजा, कलाभाभिषेकम और पुष्पाभिषेकम सहित पांच दिनों के विशेष अनुष्ठान होंगे.
दर्शन की योजना बना रहे भक्त वर्चुअल क्यू सिस्टम (Virtual Queue system) के जरिये अपने प्रवेश स्थान सुरक्षित कर सकते हैं. थुलम पूजा दर्शन के लिए बुकिंग सोमवार 6 अक्टूबर, 2025 को शाम 5:00 बजे से आधिकारिक वेबसाइट https://sabarimalaonline.org के माध्यम से शुरू हो गई है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन बुकिंग से छूट दी गई है.
सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन
केरल पुलिस के अधिकारी, जो वर्चुअल क्यू सिस्टम का प्रबंधन करते हैं, ने तीर्थयात्रियों को आगाह किया है कि एक निश्चित समय स्लॉट मिलने से उस सटीक समय पर दर्शन की गारंटी नहीं मिलती, खासकर भारी भीड़ वाले समय में. उन्होंने एक सुचारू तीर्थयात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी श्रद्धालुओं के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया. वर्चुअल क्यू सिस्टम, जो तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करता है, अपेक्षित भीड़ को मैनेज करने के लिए सख्ती से लागू की जाएगी.
सोने की परत चढ़े पैनल दोबारा स्थापित करने को मंजूरी
एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, टीडीबी ने पुष्टि की है कि श्री कोविल (गर्भगृह) के प्रवेश द्वार पर द्वारपालक की मूर्तियों के सोने की परत चढ़े तांबे के पैनल 17 अक्टूबर को मंदिर खुलने के तुरंत बाद दोबारा स्थापित किए जाएंगे. यह निर्णय केरल हाईकोर्ट और मंदिर के तंत्री (मुख्य पुजारी) से जरूरी मंजूरी के बाद लिया गया है.
ये पैनल, जो पहली बार 1999 में लगाए गए थे, मरम्मत और रखरखाव के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को भेजे गए थे. पैनलों को शिफ्ट करने सहित सभी प्रक्रियाओं की तिरुवारनम आयुक्त (Thiruvaaranam Commissioner) की देखरेख में वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और पैनल वर्तमान में सन्निधानम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं. हाईकोर्ट ने श्री कोविल के द्वारों और तोरणद्वार की मरम्मत के लिए भी हरी झंडी दे दी है.
अनियमितताओं की जांच जारी
हालांकि, यह जीर्णोद्धार कार्य एक चल रहे विवाद और विजिलेंस जांच की पृष्ठभूमि में हो रहा है. सोने की परत चढ़े इन पैनलों को हटाने और उनकी मरम्मत से पहले भी गबन और अनियमितताओं के आरोप लगे थे. देवस्वोम अभिलेखों और हाईकोर्ट के आदेशों से पुष्टि होती है कि गोल्ड-प्लेटेड मूर्तियों की स्थापना मई 1999 में हुई थी. 2019 में रखरखाव कार्य के दौरान अनियमितताओं का पता चलने पर, देवस्वोम विजिलेंस ने जांच शुरू की.
बाद में हाईकोर्ट ने मामले की जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस के.टी. शंकरन को नियुक्त किया, जिसमें तिरुवाभरणम (पवित्र आभूषण) रजिस्टर का ऑडिट भी शामिल था. पैनल की पुनर्स्थापना की मंजूरी मिलने के बावजूद, यह न्यायिक जांच जारी है. इसके अलावा, तिरुवनंतपुरम में एक प्रायोजक के रिश्तेदार के घर से द्वारपालक मूर्ति का एक "गायब चबूतरा" मिलने की खबरें भी सामने आई थीं.
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए देवस्वोम मंत्री के. राधाकृष्णन ने कहा कि सबरीमला मंदिर में सभी गतिविधियां पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही हैं और कथित अनियमितताओं पर आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट को पूरी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर विचार करने के बाद ही की जाएगी.
