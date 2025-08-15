ETV Bharat / bharat

सबरीमला मंदिर के कपाट चिंगम पूजा के लिए खुलेंगे, जानें क्या है सही समय - SABARIMALA CHINGAM POOJAS

सबरीमला मंदिर में 17 से 21 अगस्त तक विशेष पूजाएं होंगी. पंबा गणपति मंदिर के मुख्य पुजारियों का चयन भी पंबा में होगा.

पथानामथिट्टा: केरल में सबरीमला मंदिर के कपाट शनिवार 16 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे सालाना चिंगम पूजा के लिए खुलेंगे. मंदिर के मुख्य पुजारी अरुण कुमार नंबूदरी, तंत्री कंदरारू महेश मोहनारू की उपस्थिति में मंदिर में दीप प्रज्वलित करेंगे. उसके बाद सहायक मंदिर भी खोल दिए जाएंगे. मंदिर शनिवार शाम से श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा.

विशेष अनुष्ठान और पुजारी चयन
चिंगम 1 (17 अगस्त) को मंदिर सुबह 5 बजे खुलेगा. उषा पूजा के बाद, सबरीमला के अगले निचले पुजारी के चयन के लिए सुबह 7:30 बजे एक ड्रॉ निकाला जाएगा. देवस्वओम आयुक्त बी. सुनील कुमार गर्भगृह के सामने होने वाली चयन प्रक्रिया की देखरेख करेंगे. पंबा गणपति मंदिर के मुख्य पुजारियों का चयन भी सुबह 9 बजे पंबा में होगा.

मंदिर में 17 से 21 अगस्त तक विशेष पूजाएं होंगी, जिनमें उदयाष्टम पूजा, पडिपूजा, कालभाभिषेकम और पुष्पाभिषेकम शामिल हैं. चिंगम माह की शुभ शुरुआत के उपलक्ष्य में 17 अगस्त को एक विशेष लखर्चना भी की जाएगी. पूजा पूरी होने के बाद 21 अगस्त को रात 10 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे.

अय्यप्पा भक्त सम्मेलन की तैयारियां
वहीं अखिल विश्व अय्यप्पा भक्त सम्मेलन के लिए स्वागत समिति बनाने के लिए एक बैठक शनिवार, 16 अगस्त, 2025 को सुबह 10 बजे पंबा में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में देवस्वओम मंत्री वीएन. वासवन, त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के अध्यक्ष एडवोकेट पी.एस. प्रशांत और अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य तीर्थयात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में सुधार करना है. यह बैठक आगामी तीर्थयात्रा सत्र की तैयारियों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण होगी.

